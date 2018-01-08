極地海冰溶化加劇寒流南下 暖化可能是主因

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國與加拿大近日受北極極地寒流的影響，氣溫急降至攝氏零下逾十幾度，法國Météo France研究員Matthieu Chevallier表示，「在北極所發生的事，不會只在北極發生」，因為， 原本的高空急流帶作用已被氣候變遷擾亂。

另外，未來透過所有的數據資料所建構出來的氣象模擬，可望預測五個月後的冰層的溶化速度和空氣急流路徑。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir) 報導，Météo France預報員Patrick Galois表示，這一道北極寒流南下幾乎每到冬天都會在北美大陸上演一次，只因其中一條高空急流帶位在較南方的關係，使得它的強度和持續影響時間受到關注。

Matthieu Chevallier表示，極地地區的暖化速度是溫帶地區和雨林地區的二倍快。而它們的溫差則是源自於極地強風帶上方，高度約1萬公尺處的裂縫。這條有著曲折路徑的急流，正是由這大氣壓力將其推向極地而凹陷變形。若冷空氣太往南走的話，這股冷空氣將會滲透到溫帶地區。若這股冷空氣留在北方，它們仍保留原本的冷空氣形態。

他說，近年來，冷氣團往南走或熱氣團往上移動，曾讓北極溫度測得比正常溫度約20到30°C。他舉例，在2015年12月底，北極測得+2°C，與1958-2002年間平均溫度相比，當時還是-28°C。相反的，在2017年1月在中歐和東歐地區到希臘，所測得的溫度是-15°C，可說是在經歷極地氣溫。

另外，之所以北極暖化的速度會加快，全因海洋冰層的縮減。據1979年到2010年的夏季，北極海冰的最小範圍為660萬平方公里。 2012年下降到340萬平方公里，但到了2017年海冰面積又再增加了一些，爬升至490萬平方公里。

如今，融化後的海水將太陽熱能吸收，而覆蓋的冰層卻是將熱能送回太空，而這些溫暖的海水卻延緩了初冬海冰的形成。據2017年9月在挪威北部的巴倫支海所測得的溫度，其異常值為+ 4°C。

氣象專家擁有龐大的數據以建構氣象模擬，而Météo France也可藉由這些預測五個月後海洋冰層的最新發展。當然，這套氣象模擬系統也可用於預測冰層的溶化速度和空氣急流的路徑。