〈時評〉管爺的改革霸氣

曾任國發會主委的台大教授管中閔，即將出任台灣大學的校長，成為國內最高學府的領頭羊，期待這位人稱「管爺」的政府前官員，能高瞻遠矚，看到台灣未來發展的需求，帶領台灣的大學教育邁入一個新方向。



台灣教育面臨許多問題，像是教學或研究待遇，早已比不上鄰近國家，使得許多學者面臨被挖角的危機；不僅如此，一些學術研究經費，也不算充裕，甚至是綁手綁腳，在計畫申請過程中，還得面對政府承辦人員的質疑，以及煩雜的行政程序。



另一個更嚴峻的挑戰是，教學與產業界嚴重脫勾，造成業界找不到人才的窘境，而學生也有高不成、低不就，或是不願受委屈的怪現象，使得台灣的競爭力逐步流失，諸如此類的現象普遍存在，就連台灣大學也不例外。



管中閔曾任我國經建會主委，也是政府改組後，第一任的國家發展委員會主委，許多財經政策的擘畫，都曾經過管中閔的手上，他自然了解台灣在未來一、二十年的重要發展方向，以及外在情勢可能的變化，也等於最清楚台灣的需求。



在眾人競爭下，管中閔脫穎而出成為台灣大學校長，他從人文社會高等研究院院長、管理領域，成為校務治理的掌舵者，不像以往的校長，多數是醫學院、工程背景的人士擔任，這也代表台大的期許，希望能有不同的風貌，以帶領台大走出困境。



台灣的教育難題，又何嘗不希望突破困境，或許在管中閔帶領台灣大學走出一個方向後，可作為台灣其他大學跨越重重關卡的借鏡。



只不過，有些人會質疑管中閔的政治色彩，特別他是國民黨員，不過，管中閔之所以被稱為「管爺」，主要是他敢言、霸氣，最經典的一段是他面對預算審查，曾冒出「做爺們的怎麼會在乎這個！」這句話。



因此，若要以政黨色彩來看「管爺」，也恐怕是小覷了，但外界的擔憂不無疑慮，期待管爺展現他的魄力。

（作者李平華，資深媒體人）