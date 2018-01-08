金球獎群星黑禮服亮相 反性騷擾訴求性平

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）第75屆金球獎台灣8日上午登場，今年紅毯不再五顏六色，由於好萊塢去年一連串性侵風波，超過300名業界女性包括Meryl Streep等發起「Time's Up」，呼籲與會人士著黑禮服，抗議好萊塢存在已久的潛規則，並利用在鏡頭前的幾分鐘談性別平權議題。

好萊塢金牌製作人溫斯坦（Harvey Weinstein）性醜聞事件浮出水面，後續好萊塢更爆出各種不當性行為文化，不少女星紛紛跳出來表示遭遇潛規則，因此今年金球獎就發起「Time’s Up」活動，不僅女星幾乎清一色是黑色禮服，許多男星也以黑色服裝出席頒獎典禮，力挺這波反性騷浪潮，讓金球獎史上頭一遭黑一片！

法新社報導，脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）在獲頒終身成就獎時表示：「說出真相是我們最強有力的武器。」





歐普拉說： 「長久以來女性在那些男性的權威下，要是敢說出真相，不是沒人傾聽就是不被相信。」歐普拉還說：「不過他們的時間到了。」她的一番話獲得聽眾起立鼓掌。

其他身穿黑色服裝亮相的女星，包括以「美麗心計」（Big Little Lies）贏得迷你影集最佳女主角獎的妮可基嫚（Nicole Kidman），以及以反烏托邦影集「使女的故事」（The Handmaid's Tale）獲得戲劇類電視影集最佳女主角的伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）。