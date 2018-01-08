亞馬遜在台首個創新中心　11日在板橋揭幕

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）全球電商龍頭亞馬遜看好台灣人才、在地需求成長等誘因，將攜手合作夥伴，在台灣打造第一個聯合創新中心，預計將在本周四（11日）正式揭幕。

《經濟日報》今（8）日報導，在亞馬遜前進台灣布局之前，微軟、IBM都已來台卡位設立創新應用中心，範圍涵蓋物聯網產業發展中心、雲端創新聯盟等，藉此強化生態圈布局。

《中時》報導，網路巨擘亞馬遜旗下的亞馬遜網絡服務公司（AWS），在台灣打造第一個聯合創新中心，合作對象是新北市政府，營運作業則交由具有投資銀行角色的藍濤亞洲，突顯這個創新中心超脫傳統創新育成的概念，將同時具備創投功能的產業發展資金、業界輔導資源，以及公部門的政策支援。

《中時》引述營運商藍濤亞洲總裁黃齊元表示，AWS是美國亞馬遜旗下最重要的部門，為全球最大的雲端計算服務平台。此次合作期望整合產官學界創業培育資源，以雲端產業人才培育和接軌在地產業為首要目標，打造全方位創新創業生態系。

報導稱AWS台灣創新中心要培育的未來企業，至少要有3個新思維(3個1)，包括跨地域的國際化 (Internationalization)、跨領域的整合(Integration)及跨世代的創新(Innovation)，以導引台灣從傳統經濟跨入數位經濟。

AWS先前已在台灣成立認證中心，經濟部、國發會協調執行的亞洲．矽谷計畫，一直將AWS台灣創新中心列為政策目標。

亞馬遜此次也採取不同於過去環繞在科技產業的方式，挑選台灣的產業投資業者合作，且與新北市政府共同打造聯合創新中心，地點就位於新北市都心的板橋區。