培カ計畫深耕　開發新住民二代優勢潛能 

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）內政部移民署近年來推展新住民新二代培力計劃，著眼於新住民二代的母語及文化優勢，加以適當的培訓及引導，使其將來順利接軌國際，成為南向新國力。7日移民署邀請新住民二代分享參與培力計畫、築夢計畫心得，與會者皆認同這些計畫與活動開發孩子們的優勢潛力，讓他們未來充滿希望。

移民署臺北市服務站主任黃齡玉與信義區區長游竹萍，7日帶著新住民二代陳金鈴及林小婷，至臺北市立永吉國中分享移民署的「新住民子女海外培力計畫」及「新住民及其子女築夢計畫」，吸引了新住民家長、老師、新住民二代同學60餘人一同參與，對越南新二代陳金鈴及印尼新二代林小婷的表演、分享，大家眼睛為之一亮。

學齡孩童貴在黃金學習期，學什麼都快，如何開發他們的優勢智能？永吉國中校長賴宏銓認為，每一個孩子都是「獨一無二」的個體，均有其存在的發展空間，因此他覺得需要結合外部資源，納進社區與社會資源，協助發展孩子的「優勢智能」。他認為這次，移民署針對新住民二代雙重文化優勢規劃的「海外培力計畫」，「築夢計畫」，某方面也能夠協助發展孩子的「文化優勢」，他自己也表示，今日我能有機會站上教育的舞台，也是因為當年教育給了我機會，因為老師沒有放棄我！

信義區游區長表示，非常認同校長賴宏銓所闡述美國著名教育家約翰·杜威（John Dewey）的教育理念：「教育無他，唯愛與榜樣。」所以她積極結合政府資源，讓小朋友在充滿愛及關心的環境下成長。本次她特地和臺北市服務站合作，邀請新住民二代，到永吉國中，2位新二代分享回到越南及印尼進行跨國體驗，以及參加新二代比賽得獎的經驗，讓台下的同學露出羨慕的眼光。

臺北市服務站主任黃齡玉表示，移民署為照顧新住民及其子女，陸續推動相關照顧措施，例如「新住民子女培育研習營」、「新住民子女海外培力計畫」、「新住民及其子女築夢計畫」及「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」等，目的也是用「愛」與「關懷」為出發點，讓新住民及其子女在臺灣這塊土地上永續發展。誠如移民署長楊家駿常常掛在嘴邊的一句話，讓新住民因為我們的愛與尊重，把臺灣當作自己的「家」，期待新二代培力計劃開發孩子們的優勢潛力，讓他們未來充滿希望。