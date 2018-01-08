照護網外的20萬人　衛福部：委請失智照護中心擬「尋人」SOP

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）據衛生福利部全國失智症盛行率調查，至2017年底失智症人口逾27萬人，但健保資料庫的失智症診斷人數，只有逾8萬多人，顯示全台有近20萬名患者被遺落在照護網外。

《聯合報》報導，衛福部表示，健保資料庫失智症診斷人數只有8萬多人，若將動脈硬化性癡呆症等項目也全納入失智症計算，全台僅19萬人就診，即使如此，仍有約近10萬的失智患者，因為種種原因，成為失智照護網外的一群。

據衛生福利部2011-2013年全國失智症盛行率調查結果，65歲以上老人失智症盛行率為8%，推估2017年底失智症人口將超過27萬人。其中極輕度與輕度占75%、中度與重度占25%，40年後更可能突破85萬人。

為了「找尋被遺落的失智者」，衛福部已委請全台20家失智症共照中心，在本月底前，研擬出最有效率的「尋人」SOP，希望找到散落在家庭等各角落的失智長輩，協助患者及家庭就近取得在地服務資源，不再單打獨鬥。

衛生福利部常務次長薛瑞元，日前接受《中央社》的訪問曾表示，隨人口老化，失智防治和照護是全球議題，也是每個人都可能遇到的問題。打造失智友善社區確實「比較麻煩」，現在很多文化、觀念並沒有設想到老人的需求，經營友善社區就必須翻轉既有的觀念和做法。

薛瑞元說，台灣推動高齡友善多年，政府從推動大眾運輸的低底盤公車到路平專案， 就是要讓老人行走安全，卻改不了民眾占用騎樓的習慣。未來人口持續老化，老人無法外出走動不僅對健康有害，經濟也可能因缺乏老人的消費而受累。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳受訪時也說，營造友善社區第一是民眾要先對失智有正確認知，不要污名化、歧視，讓患者跟家屬能走得出來；尊重失智者的人權、傾聽他們的需求，且讓他們有足夠的社會參與。