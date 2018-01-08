謝金河：正主宰全世界的七家超級企業

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）美股今（2018）年開市以來不斷上揚，五家富可敵國的美國企業當中，除了蘋果（Apple Inc.），其餘皆再創歷史天價。不過財經名人指出的超級企業，其背後可能隱藏什麼樣的經濟訊息？

謝金河7日在臉書專頁指出，「如果以這一週的收盤最高價來看，Apple市值8985億美元，Aphabet7737.65億美元，微軟6820.46億美元，Amazon創1229.14美元天價，市值5922.85億美元，而FB創186.85美元新高，市值5430.94億美元，跟台灣2300萬人創造的GDP總產值5426億正好差不多。」

另外，謝金河接著指出，「如果把這五家超級企業加起來，市值3.5兆美元，已超過德國，我們原先說的企業富可敵國現象正愈演愈烈。」

除了美國，中國也有富可敵國的超級企業－騰訊，阿里巴巴。

「騰訊股價433港元，市值4.1兆港元，約5286億美元，再把阿里巴巴的4884.11億美元加進來，這七家超級企業市值4.5兆美元，已直逼日本的GDP，這7家超級企業就好像八爪魚一般，觸角無限延伸，市值愈來愈龐大。」

就在全球吹捧這些超級企業之際，這些超級企業背後代表什麼樣的現象？經濟學人2016年一些文章告訴人們，該擔心的事可不少。

根據經濟學人（The Economists）2016年的一篇文章，蘋果、谷歌、亞馬遜等超級企業（giant company）主導全球經濟，這些企業在不同的領域擴張，不知不覺中為其它競爭對手蓋起高聳的進入障礙，尤其是資金，他們手上握有充沛的現金，幾乎是美國GDP的一成，或是將近日本GDP的五成（47%）。

在讚嘆這些超級企業之際，是不是含著金湯匙出身的新創公司，競爭的起跑點也不一樣，此現象也引起學者的憂心。美國知名智庫Council on Foreign Relations的Robert Litan與Brookings Institution的Ian Hathaway共同指出，近年新創公司數量已來到1970年代晚期以來最低，新創公司倒閉的數量高於成立的數量，而美國勞工換雇主或跨州移動求職的比率也是來到1970年代以來最高，透露底層的勞工可能是輸家。

「知識型經濟下，大者橫大，矽谷巨頭不斷擴張市占與毛利。」

PayPal共同創辦人，也是臉書的外部投資人Peter Thiel就說過：「競爭是輸家的遊戲。」

另外一個被探討的現象，是這些超級企業多是科技巨頭，與傳統型大企業（文中以沃爾瑪與Exxon石油為例）相比，他們的特色是市值巨大，但手上握有的資產與員工數卻少很多，員額精簡是特色。另外，高科技公司的高階職務通常由熟知華府人脈與說客擔任，政商關係良好，他們在全球各地賺來的錢，多在海外避稅天堂存放，他們很懂著如何向政府要資源，也懂如何讓自己繳最少的稅！因此經濟學人該文對於所謂超級企業對經濟的影響，並不是全然正面以對，如同文末所質疑，不知是該憂慮還是高興？