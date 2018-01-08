(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本名校大阪大學，驚傳去（2017）年，入學考試答案給錯，誤讓30名考生不及格！

《日本經濟新聞》在本（1）月6日報導，大阪大學發表訊息，承認去年入學考試物理科答案給錯，將給與30名因此不及格的學生精神賠償，並允許他們在今年四月，進入大阪大學就讀，且補助搬家費用。而對於因此進入重考班的學生，校方也考慮補償他們一年份的補習費用。

除了上述30名學生外，還有9名學生因此「低就」大阪大學內第二志願。對此，校方也允許他們轉到原本的第一志願科系。

大阪大學校長西尾章治郎發表聲明，表示對於入學考試答案給錯，影響考生人生規劃，表達十二萬分歉意。

大阪大學表示，答案給錯的是物理科。該題應該有多個正確答案，但校方的解答只有給一個答案，且由於該題的答案在下一題會用到，因此有考生兩題都拿不到分數。

報導指出，在去年六月和八月，其實就已經有高中老師分別寄信至大阪大學，指出解答有誤，但校方均未積極處理。直到12月，有老師在信中附上詳細數學推導後，校方才注意到答案出錯了。

而根據日本《NHK》，大阪大學之後將會加強出題和批改的管理機制，且之後若再發生題目有疑義的情況，將會讓未參與出題的老師，也加入審查，避免出題老師「球員兼裁判」而失去客觀性。

日頂大爆入學考試出包 害多名考生「低就」

大阪大學校長道歉信（圖片來源：大阪大學官網）