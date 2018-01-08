網劇遭中國下架 林心如：以前、今後都不支持台獨

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）藝人林心如製作的網劇「我的男孩」遭指「接受台獨資助」，被中國官方全面下架，林心如7日晚間透過工作室發布聲明強調，「以前不曾、以後也不會支持任何台獨言論及行為」。陸委會也對此表示，政治因素不應介入兩岸藝文影視交流，若報導屬實，這種做法已經傷害台灣人民的情感，盼中方尊重文化藝術表演。



林心如製作及演出的網劇「我的男孩」，遭中國網民以接受台灣文化部補助，是「讓台獨勢力肆意橫行」為由檢舉。主管的廣東省新聞出版廣電局則回覆，「我」劇已遭下架停播。

林心如工作室官方微博昨(7)日晚間發表聲明表示，感謝廣大網友的監督，對於「我的男孩」被舉報下架一事正在努力調查中，關於資助一事是台灣八大電視台行為，請勿直接嫁接到藝人身上。

其次，接受資助一事對於絕大多數台灣製作的電視劇來說由來已久，也未被界定為「台獨」行為，請大家保持冷靜，珍惜兩岸友好和平發展。聲明最後並強調堅決反對肆意誹謗行為，並已委託律師依法處理。

陸委會強調，兩岸影視音及文化藝術交流，有助於促進兩岸人民相互瞭解。彼此相互觀摩學習，可以豐富文化藝術的內涵。希望陸方應尊重文化藝術表演，及自由創作發展的空間。

林心如在新戲「我的男孩」身兼製作人與女主角，同劇主要演員還有張軒睿、高聖遠、李李仁，類型為都市愛情偶像劇，曾獲文化部105年度電視節目製作補助案連續劇類補助2000萬元，並於去年12月22日在台視首播，也在多個OTT平台上架，日前剛播完3集。



「我的男孩」在大陸播完2集，有人在中國大陸廣東省新聞出版廣電局（廣東省版權局）官網留言指出，「此劇為接受台獨資助並承認台獨且無條件配合台獨宣傳的台獨劇」，並寫道，放任台獨劇在具有影響力的騰訊視頻網絡播放宣傳台獨內容，非常不符合一個中國的核心思想以及社會主義核心價值觀。



對於該項留言，負責該劇的審片單位廣東省新聞出版廣電局在網站回復：「及時通知騰訊視頻立即處理，現『我的男孩』一劇所有專輯、正片、小視頻已經全部下架。」並表示將進一步核實該劇詳細背景情況。

