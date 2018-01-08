拉法葉艦2020年換國造新型飛彈　射程飆升10倍！

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中科院宣布研發成功天劍二型海射版防空飛彈，並預計於明（2019）年通過作戰測評，並於2020年量產，若裝配至六艘拉法葉艦上等處，射程將爆升十倍，飛彈數增四倍，戰力大飆升。

《風傳媒》報導，艦射型劍二飛彈垂直發射系統是由中科院自行研發成功，射程從目前配備海欉樹飛彈的6公里，大幅提升為劍二飛彈的60公里，且數量從現有4枚增加4倍到16枚，數秒內可連續接戰垂直發射，飛彈將由3D雷達、RSSC雷達導控，甚至可能加裝X波段3D雷達。

據報導，艦射型劍二飛彈「彈體縮小，採摺疊翼設計，但尾部加裝一段助推器，能提高飛彈初速；加上採向量推力控制系統，可讓飛彈推升後，迅速大角度轉向攻擊目標，配合主動雷達導引尋標器，將能快速並精準攔截在海上遭遇的空中攻擊目標」，將使康定級艦防空戰力倍增。

天劍二型飛彈一共有「空射型」、「陸射型」及「艦射型」，其中「空射型」、「陸射型」早已發展成熟並量產服役，但「艦射型」卡在發射技術及船體結構設計而延後，如今全部克關成功，劍二飛彈海陸空家族全員到齊。

拉法葉大翻身

報導指出，海軍當年向法國採購六艘拉法葉艦時，原有意一併採購艦上配備的法製飛魚反艦飛彈和ASTER 15防空飛彈，但法國當時開出高於國際市場四倍的天價，導致台灣只好買空船回來，再加裝自製雄二反艦飛彈和美製海欉樹導彈，其中海欉樹飛彈因射程不到10公里，只能應付低空來襲目標，加上已經老舊，讓拉法葉艦幾乎沒有防空能力，甚至被譏為只能當遊艇。

知情官員說，還好當初沒有向法採購ASTER 15飛彈，否則今天就不會有艦射型劍二飛彈的研發成功，海劍二未來量產後，還可裝備在其他後續新造的沱江艦等，這是外購武器無法做到的，可見國防還是要靠自主。

海軍日前在立法院答覆立委詢問時證實，拉法葉艦將選擇換裝中科院自行研發的海劍二防空飛彈，海軍並預計在2019年以1年時間進行作戰測評，在2020年起編列預算開始進行換裝。