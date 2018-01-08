《與神同行》全台票房勇破2億 超越這些強片

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）在台灣引發轟動討論的南韓年度催淚鉅片《與神同行》，票房節節高升！不僅在台灣上映第十天時（12/31）宣告全台票房破億，更在接下來的映期第六天，於6日正式突破2億票房佳績，成功超越《軍艦島》、《模犯生》、《我和我的冠軍女兒》等亞洲各國強片，榮登2017台灣年度亞洲電影票房總冠軍寶座，以這票房成長幅度來看，更廣受各界期待能超越《屍速列車》的3.4億票房，成為台灣影史最賣座韓片！

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《與神同行》分別在台灣、南韓創下票房佳績，南韓昨日（1/6）已吸引近1100萬人次入場觀賞，超越《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）的1049萬人次，名列南韓影史票房第17名。

導演金容華近日也率領主要演員積極參與映後會面，跟觀眾近距離互動。台灣則是催淚口碑延燒，民眾紛紛呼朋引伴進戲院體驗「核彈級」的爆淚感動。

河正宇《與神同行》帥氣圈台粉 透露曾取經《駭客任務》、《鋼鐵人》

《與神同行》轟動全台，也讓飾演陰間使者「江林」的河正宇廣受影迷討論，甚至吸引眾多觀眾紛紛成為粉絲，直呼這角色根本為他量身打造。

何正宇也透露，因為江林是陰間使者，而不是真實存在人世的角色，所以他在準備演技時，也同時參考了《駭客任務》（The Matrix）、《鋼鐵人》（Iron Man）等好萊塢特效大片，並表示《鋼鐵人》小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）雖然年紀是大叔，但在鏡頭前展示的演技，看起來比他實際年齡還要更年輕，這也讓他認為自己能夠辦得到。而他在本片的精湛演出也讓觀眾紛紛比讚，一幕他追逐冤鬼而飛天遁地的瞬間移動場面，更是讓觀眾看得大快人心，成為全片的精彩名場面之一。

這部強勢稱霸台灣年度亞洲電影票房冠軍，全台票房勇破2億並持續增加當中的《與神同行》，全台現正好評熱映當中，4DX版也在全台威秀影城4DX影廳同步聯映。

《與神同行》劇情描述金自鴻（車太鉉飾演）是個正直又盡責的消防員，卻為了拯救一個小女孩而葬身火窟。此時，來自地府的三位陰間使者出現在他面前，指引他通往死後的世界。這三位陰間使者分別是：「領袖」江林公子（河正宇飾演）、「護衛」解怨脈（朱智勳飾演）、「助手」李德春（金香起飾演）。作為19年來的第一位「模範死者」，他們告訴金自鴻，如果想要「轉世」，他就必須在七七四十九天之內，通過七場審判，如果能通過這些審判，他還能在轉世之前，託夢給在陽世的人。金自鴻非常希望能託夢給年邁的母親，於是他下定決心，一定要通過七大審判。就在金自鴻進行審判的同時，他的弟弟蘇鴻（金東昱飾演）竟在軍中服役時意外死亡。因為充滿憤怒與不甘，蘇鴻成為無法超生、徘徊在陽間的冤鬼。這個冤鬼的出現，同時震撼了死後的世界，並影響到金自鴻在陰間的審判。當江林公子來到人間調查蘇鴻冤死實情的同時，金自鴻的人生也不斷被揭露，讓他愈來愈難在審判中證明自己的清白。金自鴻最後的命運會如何？他能否還有機會託夢給母親，並成功轉世為人呢？