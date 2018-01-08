(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本各大黨領袖在7日參與日本《NHK》的政論節目「周日討論」（日曜討論），就修憲問題，交換彼此意見。

對修憲採取積極態度的日本首相兼自民黨黨魁安倍晉三指出，「期待國會的討論，可以帶動國民（對於修憲問題）的理解」，並表示自民黨不追求修憲的具體時間表，而是希望能夠在進行徹底、深度的討論後，再進行修憲。

而參加執政聯盟的公明黨黨魁山口那津男則強調，修憲公投不應該只求數字上的「過半」，而是要等國民的理解和討論真正成熟後，才適合進行。

而各大在野黨黨魁的「砲火」，則多集中在政府對於憲法第九條的解釋上。

例如日本最大在野黨「立憲民主黨」黨魁枝野幸男指出，修憲的討論，應該從各方的意見，是否基於「立憲主義」出發。另外，他還指控日本政府改變憲法解釋，允許部分行使「集體安全」，不但違背憲法第九條精神，也無視了立憲主義的基本要求。因此，他主張如果政府不把第九條的解釋修回去的話，修憲的討論根本無法開始。

而日本「民進黨」黨魁大塚耕平則認爲，憲法第九條不應該和教育等其它條文「包裹公投」，而是應該逐條投票。

安倍上政論節目談修憲 在野黨砲火猛烈

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立憲民主黨黨魁枝野幸男（圖片來源：立憲民主黨官網）

日本「民進黨」黨魁大塚耕平（圖片來源：日本「民進黨」官網）