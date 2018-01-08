台北凱撒圍爐宴加碼總價10萬元的獎項摸彩吸客

農曆新年即將到來，台北凱撒首推年菜外帶及飯店圍爐兩種方案任君選擇，讓自己和家人一起輕鬆團圓慶好年吧！

「凱撒迎春賀新年」飯店圍爐方案，除夕當日於台北凱撒大飯店享用精緻豐盛的中西式團圓饗宴，Checkers自助餐每位只要980+10%元起，中式桌菜每位只要1,980+10%元起，即可與親朋好友一同在優雅舒適的用餐環境，品嚐主廚精湛手藝將新年祝福與展望融入菜肴，超高CP值為新的一年帶來好彩頭！除夕夜消費滿3,888元再加碼新春吉祥摸彩，獎項包含了住宿券、餐券等好禮，台北凱撒大方送出價值十萬元以上獎品讓闔家大小迎個好兆頭歡樂過好年。針對初一到初五的走春與回娘家也推出餐飲優惠方案，讓大家吃好料輕鬆享受團聚時間。聚完餐後別忘了跟飯店吸睛又充滿福氣的春節藝術裝置合影，打卡留下一個美好的回憶！

選擇星級飯店主廚精心烹煮的外帶年菜，亦是時下除夕團圓宴的奢華新趨勢，台北凱撒推出「旺旺來福好運年」年菜外帶，主推早鳥優惠價3,999元的人氣小福套餐與7,999元的豪華大福套餐。小福套餐的精選五道料理包含了百吃不膩的酸甜好滋味「琥珀糖醋海上鮮」、呈現濃郁風雅之味的「台式麻油花雕蝦」、嚐起來清潤回甘又滋補養生的「黑蒜蘑菇燉雞湯」、口感綿密、香氣撲鼻的「冠軍八寶甜芋泥」、以及招牌的「馳名港式蘿蔔糕」。大福套餐嚴選七道超值組合，包含了象徵新年新春五福臨門，色香味俱全的美食拼盤-「吉祥如意五福盤」、入口即化，齒頰留香的「金牌東坡肉」、鹹香滷汁拌入Q彈甜美的特選濁水溪長糯米特製的「臘腸薑味糯米飯」、香氣濃烈的湯頭與營養豐富的配料完美結合的「王朝經典佛跳牆」「台式麻油花雕蝦」、「琥珀糖醋海上鮮」以及「金牌八寶甜芋泥」。凡於2018/1/28前訂購大福套餐除享早鳥優惠價，再加碼王朝中餐廳家宴抵用券(每張價值1,000元)，等於歷年來首次祭出84折的超低優惠，建議大家提早預購最划算！

除套餐外，亦推出年年熱賣的單點年菜，包含了酥香迷人經典招牌點心「金牌蘿蔔絲酥餅」、獨特風味口感豐富的「凱撒豬腳」..等，可依個人喜好單點加購，為親友團聚的除夕夜晚增添幸福氛圍。經由台北凱撒王朝餐廳主廚精心設計的外帶年菜，就像直接外帶一位大廚回家，為全家人獻上多樣而充滿細膩巧思，和精緻豐盛的美味料理。輕鬆在家就能優雅吃到熟悉、安心、美味豐盛佳餚，無論是自家食用或是宴客，絕對裡子面子都滿足!