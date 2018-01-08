〈財經主筆室〉加薪？藉機漲價？通膨是2018年最大風險

在勞工團體爭取權益不斷展開各種抗爭壓力下，政府最近頻頻釋出對勞方有利的措施或訊息，府院高層也不斷的出面對企業精神喊話，積極鼓吹企業老闆為員工加薪，蔡總統甚至還喊出基本工資要上看3萬元目標。但薪資尚未調漲前，目前全球經濟卻正面通膨蠢動壓力，台灣的這些企業是否會藉著薪資調漲及通膨雙重話題下，藉機找理由先行調漲物價？果真如此，那最辛苦的勞方可謂未蒙其利、先受其害！通膨若真的發生對台股的影響，也值得股市投資人密切注意。

2018年開年以來世界各國陸續公布了各自的經濟數據，由各國公布的數據來看，生產者物價（PPI）上升趨勢增強，市場擔心消費者物價(CPI)也會跟進，那麼通膨的風險就十分的高，對全球金融市場會造成很大的震撼，通膨的衝擊同樣也會對股市造成極大影響。

國際股市及台股過去幾年來的多頭走勢，低通膨絕對是這波多頭走勢重要推升利多因素，一旦物價上漲的通膨發生，將對市場投資人的信心及市場樂觀氣氛造成很大的衝擊。目前台股瀰漫著樂觀氛圍，台股從去年底封關前到新年開紅盤至今，台股已經出現連七紅，這七個交易日的指數從低點10,419點漲升至10,879點，指數大漲460點，漲幅達4.41% ，讓台股指數直接挑戰去年的高點10,882點。但樂觀氣氛中絕對不能對通膨影響掉以輕心，通膨絕對是影響2018年台股的重大風險指標之一！

其實，最受台灣一般民眾抱怨的就是物價上漲，尤其每次各層面有個風吹草動，物價都可以找理由調漲。最近幾個月石油、銅、棉花等多種商品價格大漲，已經讓國際通膨壓力蠢蠢慾動，台灣的物價調漲影子也略可見到，只要國際物價出現調漲，台灣國內物價的漲聲必起，因為這些商家對調高物價絕不手軟，通膨情況勢必發生。

最令人擔心的是，針對蔡政府極力推動企業調漲薪資的壓力，己經有企業老闆跳出來說話，明白指出調漲薪資不是問題，但得先調漲產品售價才做得到。雖然話語一出遭網民及勞工朋友大力抨擊，但已透露出企業老闆調漲物價的企圖心！若是來自政府要求調漲薪資壓力增大，物價上漲的鍋蓋一旦被打開，通膨的發生就很難避免。要妥善照顧廣大勞工的權益，又要避免物價上漲造成的通膨發生，政府真的要面面俱到、小心謹慎才行，否則任何政策制定或實施環節出錯，最後受害最大的還是平民小百性。