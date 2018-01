4500名比利時人無懼低溫 跳北海慶新年

(中央社比利時奧斯坦德綜合外電報導)4500名比利時人6日冒著冬季刺骨天候,循奧斯坦德(Ostend)新年跳水傳統縱身躍入北海。

路透社報導,攝氏6度的低溫及同樣凜冽的水溫並未嚇退前來參與的民眾,反而吸引了4500人參加。很多人穿著一身花俏服飾,跑下奧斯坦德新古典主義派皇家畫廊(Royal Galleries)前的海灘。

​有些人只是濕了腳踝,其他人則在多位救生員在場駐守下,躍入寒冷的海浪。

打扮成原始人的約瑞斯(Joris)說:「你跳入水中的那刻真的很冷,但在水裡待久了,感覺便非常好,非常美妙。」

主辦單位表示,今天這場第27屆跳北海慶新年活動的溫度及參加人數,落在歷屆的平均值。去年在寒風吹襲下,溫度遠低於冰點而異常寒冷。

法蘭德斯區洛克倫(Lokeren)的貝爾德斯(Jordy Velders)表示:「今年是我們第5次參加跳北海活動,去年的活動在元旦舉行,但因為我們在除夕喝的有點醉,所以不得不缺席。」

貝爾德斯和他的朋友們一樣,都扮成企鵝。(譯者:中央社鍾佑貞)1070107

