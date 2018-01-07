4500名比利時人無懼低溫 跳北海慶新年

（中央社比利時奧斯坦德綜合外電報導）4500名比利時人6日冒著冬季刺骨天候，循奧斯坦德（Ostend）新年跳水傳統縱身躍入北海。

路透社報導，攝氏6度的低溫及同樣凜冽的水溫並未嚇退前來參與的民眾，反而吸引了4500人參加。很多人穿著一身花俏服飾，跑下奧斯坦德新古典主義派皇家畫廊（Royal Galleries）前的海灘。

​有些人只是濕了腳踝，其他人則在多位救生員在場駐守下，躍入寒冷的海浪。

打扮成原始人的約瑞斯（Joris）說：「你跳入水中的那刻真的很冷，但在水裡待久了，感覺便非常好，非常美妙。」

主辦單位表示，今天這場第27屆跳北海慶新年活動的溫度及參加人數，落在歷屆的平均值。去年在寒風吹襲下，溫度遠低於冰點而異常寒冷。

法蘭德斯區洛克倫（Lokeren）的貝爾德斯（Jordy Velders）表示：「今年是我們第5次參加跳北海活動，去年的活動在元旦舉行，但因為我們在除夕喝的有點醉，所以不得不缺席。」

貝爾德斯和他的朋友們一樣，都扮成企鵝。（譯者：中央社鍾佑貞）1070107