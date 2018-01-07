台灣人每分鐘丟棄438件衣服　「時尚垃圾」成地球殺手

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）網購改變了消費行為，也讓全球成衣生產量逐年上升。自2014年起，每年全球生產的衣服已超過1千億件，在此同時，被丟棄的衣物總量，也急遽上升。

《遠見》雜誌2018年1月號刊出的「新地球殺手 國人每分鐘丟438件衣服」一文，引用美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）資料顯示，在1999至2009年間，消費者丟棄的紡織品垃圾增加多達40％，2015年更增長到250億磅，平均每人丟棄82磅（約37公斤）的紡織品垃圾。

據舊衣回收業者、中華民國傷殘宏恩協會前理事長湯劍雄估計，台灣每年約丟掉7萬2千噸舊衣，以每公斤3.2件換算，大約是2億3040萬件，相當於每分鐘丟438件衣服，平均每人每年貢獻10件。

長期關注海洋垃圾議題的政大廣告系教授吳岳剛指出，因為經常往返海邊，他發現，岸邊除了一般人可想像的微塑膠、魚網、繩索等，其實舊衣、舊鞋等「時尚垃圾」的問題，現在也超乎想像。

《遠見》的報導引述綠色和平組織指出，從2000至2014年，相較15年前，每人平均購衣量成長60％，保留下來的僅為過去的一半，購衣曲線的攀升與近十年「快時尚」風潮息息相關。

在過去，服裝界1年僅春夏、秋冬兩次大型發表會，如今卻變成每週一次。成衣廠可接到的訂單更從20週內可接到4種款式、共4萬件的訂單，轉變成5週內能接到4種款式、每款下降到500件。少量多樣的發展，加上大量且廉價服飾充斥市場，服裝逐漸淪為「拋棄式」物品。

另一方面，網購的崛起，更助長服飾的熱銷與快速淘汰。消費者很容易衝動購買廉價的服飾，卻在買完才發現用不到或不合適。

台灣綠色和平在2016年曾針對20至45歲台灣民眾進行調查，發現平均每人有75件衣服，其中兩成幾乎沒有穿。

文中提醒，對環境最有幫助的就是延長衣服使用年限。根據研究報告顯示，衣服的壽命從1年延到2年，就可以讓溫室氣體排放量在一年內減少24％。而購買足以取代1公斤新生棉花的二手衣，也可節省65度電，能吹變頻冷氣（4坪空間）26小時。

值得注意的是，文中提到台灣由中央至地方均無管理舊衣回收業的機制，學術界也沒有紡織業耗能與汙染的相關研究。導致每年全台丟棄多少舊衣、有多少流入焚化爐，根本無從考證，僅能透過舊衣回收業者推估。

現在政府恐怕不能再坐視不管了。因為台灣的舊衣市場將掀起倒閉潮，預計全台36家業者將陸續關到僅剩2家，每年會多出6萬噸的舊衣垃圾，相當雲林縣一年的垃圾焚化量，恐成為台灣環保史上的新災難。