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台灣人每分鐘丟棄438件衣服　「時尚垃圾」成地球殺手

網購的崛起，更助長服飾的熱銷與快速淘汰，消費者很容易衝動購物，卻常常在買完才發現用不到或不合適。

By 生活組,台灣英文新聞－編輯
2018/01/07 18:21

圖為示意照。翻攝Wikimedia (goo.gl/ejacZh)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）網購改變了消費行為，也讓全球成衣生產量逐年上升。自2014年起，每年全球生產的衣服已超過1千億件，在此同時，被丟棄的衣物總量，也急遽上升。

《遠見》雜誌2018年1月號刊出的「新地球殺手 國人每分鐘丟438件衣服」一文，引用美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）資料顯示，在1999至2009年間，消費者丟棄的紡織品垃圾增加多達40％，2015年更增長到250億磅，平均每人丟棄82磅（約37公斤）的紡織品垃圾。

據舊衣回收業者、中華民國傷殘宏恩協會前理事長湯劍雄估計，台灣每年約丟掉7萬2千噸舊衣，以每公斤3.2件換算，大約是2億3040萬件，相當於每分鐘丟438件衣服，平均每人每年貢獻10件。

長期關注海洋垃圾議題的政大廣告系教授吳岳剛指出，因為經常往返海邊，他發現，岸邊除了一般人可想像的微塑膠、魚網、繩索等，其實舊衣、舊鞋等「時尚垃圾」的問題，現在也超乎想像。

《遠見》的報導引述綠色和平組織指出，從2000至2014年，相較15年前，每人平均購衣量成長60％，保留下來的僅為過去的一半，購衣曲線的攀升與近十年「快時尚」風潮息息相關。

在過去，服裝界1年僅春夏、秋冬兩次大型發表會，如今卻變成每週一次。成衣廠可接到的訂單更從20週內可接到4種款式、共4萬件的訂單，轉變成5週內能接到4種款式、每款下降到500件。少量多樣的發展，加上大量且廉價服飾充斥市場，服裝逐漸淪為「拋棄式」物品。

另一方面，網購的崛起，更助長服飾的熱銷與快速淘汰。消費者很容易衝動購買廉價的服飾，卻在買完才發現用不到或不合適。

台灣綠色和平在2016年曾針對20至45歲台灣民眾進行調查，發現平均每人有75件衣服，其中兩成幾乎沒有穿。

文中提醒，對環境最有幫助的就是延長衣服使用年限。根據研究報告顯示，衣服的壽命從1年延到2年，就可以讓溫室氣體排放量在一年內減少24％。而購買足以取代1公斤新生棉花的二手衣，也可節省65度電，能吹變頻冷氣（4坪空間）26小時。

值得注意的是文中提到台灣由中央至地方均無管理舊衣回收業的機制，學術界也沒有紡織業耗能與汙染的相關研究。導致每年全台丟棄多少舊衣、有多少流入焚化爐，根本無從考證，僅能透過舊衣回收業者推估。

現在政府恐怕不能再坐視不管了。因為台灣的舊衣市場將掀起倒閉潮，預計全台36家業者將陸續關到僅剩2家，每年會多出6萬噸的舊衣垃圾，相當雲林縣一年的垃圾焚化量，恐成為台灣環保史上的新災難。
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