退下白宮生活  歐巴馬的「第二幕」正精彩展開

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）歷來，美國前總統的退休生活各有風貌，如撰寫回憶錄、創辦基金會、各處演講等，提到前總統歐巴馬(Barack Obama)的退休生活，十分愜意卻獨特，部份因為他有位十分獨特的繼任者。

英國《衛報》報導，詹森總統圖書館(LBJ Presidential Library)的前主任與《第二幕：白宮之後的總統生涯與傳奇》一書作者Mark Updegrove表示歐巴馬正展演著令人敬佩的退休生活。

Updegrove說道，「有鑑於當時繼任者川普對他的否定，認為歐巴馬任內所做的不多，你不得不敬佩他令人印象深刻的自我克制」，「歐巴馬遵守了歷任總統不成文的規定，讓他們的繼任者能找到自己的工作方式。」

樹城州立大學(Boise State University)的政治科學教授Justin S Vaughn也做了類似的評論，「如果歐巴馬看到自己所樹立的豐功偉業慢慢瓦解，因此大幅影響他的退休生活，那將會是有趣的觀察」，「幾乎每天都會看到川普試著抹煞前任總統的功績。我想不到還有什麼人曾跟他一樣。」

儘管自制，歐巴馬仍會對川普攻擊他政績的行為發表回應。去(2017)年6月他發布一則聲明稿捍衛「歐巴馬健保」、表達對於川普退出巴黎協定的不滿，甚至在9月抨擊川普終止暫緩遣返非法移民的「DACA計畫」(童年入境者暫緩遣返手續)，數十萬受到計畫保護的移民恐將面臨被遣返、失去身分的命運。

當時，歐巴馬在聲明中講道，「讓我們看清楚，今天這個行為並非法律要求使然，而是一個政治決定、一個道德議題。」但除此之外，歐巴馬與川普保持一定的「安全距離」。

Updegrove還指出，由前白宮首席攝影師Pete Souza出版的美國總統攝影集《歐巴馬私密記錄》熱銷程度，「可以看出歐巴馬才剛卸任，民眾就已流露對他的緬懷之情，這也透露了繼任者與他的巨大差異。」

歐巴馬的話語和消息也以不同形式陸續出現。去年發生在維吉尼亞州夏洛蒂鎮的種族暴力衝突中，歐巴馬於Twitter上引用了曼德拉的名言，「沒有人生來就因為膚色、背景或是宗教信仰而憎恨別人」，並放上自己穿著白襯衫，對窗內不同族裔幼童相視而笑的照片。

現在，歐巴馬的Twitter也會分享自己的退休生活，讓人民看見不再只是剪綵或官方演說畫面，還有風箏衝浪的度假照、戴著聖誕老人帽、恭喜哈利王子婚訊的消息、或發送一則真摯的情人節推文；在倫敦或紐約等地恐攻事件或拉斯維加斯槍擊等悲劇後，歐巴馬也會表達自己的慰問與哀悼之意。

當然，歐巴馬的退休生活還有很長一段路，去年5月歐巴馬基金會宣布將在芝加哥南岸成立「總統中心」，裡面將有一座總統博物館、圖書館和教育設施，也會當作歐巴馬於2014年成立的非營利組織「守護手足聯盟」的總部，致力於推動種族平等。

2016年退休後歐巴馬最多的公開行程就是募款，根據《彭博社》報導，他最近在三場對華爾街企業的演講就募集了逾100萬美元的資金，儘管此舉惹人非議，Vaughn表示，「他從書本銷售和演講費中累積了許多財富，跟柯林頓很像，而這也是歷任總統沒有做過的事。」

Updegrove指出歐巴馬募款的吸金能力暗示他退休生活的潛力，「歐巴馬運用他在全球巨大的受歡迎程度，可望成為美國史上最成功的『前總統』，關於他的募款能力、以及關於他所達到的全球高度。」