高雄旗山香蕉馬拉松　6千跑者熱情參與

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）全台唯一以香蕉為主題的路跑：旗山馬拉松，今(7)日清晨6點30分登場。近6000名跑者不畏寒風熱情開跑，客委會主委李永得及立委趙天麟也共襄盛舉；為響應環保，賽事專用車並全面採用電動車。



中央社報導，高雄市旗山區公所及聯合數位文創主辦的第二屆旗山馬拉松-香蕉路跑，今天清晨在旗山體育場熱鬧登場。天還沒亮，大批民眾就扶老攜幼湧入現場，完成報到做暖身操後，在高雄市政府秘書長楊明州及高市觀光大使「高雄熊」等鳴槍下，各組跑者依序起跑，浩浩蕩蕩出發。

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旗山馬拉松分為全馬組42K、半馬組22K、健康組11K、親子健走組3K，李永得參加22K半馬組，趙天麟則挑戰42K全馬組。主辦單位表示，今天報到的跑者約有6000人。



今年賽道再升級，新增42K全馬組，賽道途經旗山特色景點及蕉園，並設計一系列在地特色補給站，提供香蕉湯、香蕉清冰、香蕉饅頭、香蕉蛋糕、毛豆漿等美食。

跑者不僅可飽覽沿途旗山好風光、穿梭香蕉園林間享受田野慢跑之樂，還能一路將各式香蕉補給品吃到飽，加上旗山居民總動員，自組啦啦隊隊沿途熱情加油，讓跑友感受旗山在地活力與熱情。



旗山馬拉松主辦單位也重視環保，賽事專用車全面改用電動車，減少二氧化碳排放量，改善賽事空氣品質。



旗山區公所表示，旗山香蕉聞名遐邇，期待結合香蕉與路跑賽事，推動在地特色，建立口碑，為旗山帶來觀光效益。

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