川普情緒起伏大  稱自己是天才、願與北韓通話

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國總統川普昨(6)日表示，他「絕對」願意透過電話與北韓領導人金正恩通話，並期待兩韓會談能有正向良好的結果。這與前幾日大罵內幕新書的口吻相差甚遠。

《路透社》報導，北韓5日同意在9日與南韓進行逾兩年來第一次官方對談。昨日川普在渡假勝地大衛營回答記者提問時，也表達他樂意與金正恩對談的意願，但並非沒有前提。川普說道，「我絕對願意那樣做，這沒問題。」這一反先前兩人不和的態度。

去(2017)年因為北韓試射導彈與堅持不放棄核武，川普與金正恩兩人曾在國際媒體與社群媒體上隔空叫罵；這週，川普又奚落金正恩的發言。先前金正恩曾對美國嗆聲，放話整個美國都在北韓核武射程範圍內，還強調「我的桌上一直都有核武按鈕」；川普則在Twitter回嗆，「我也有，而且比你的更大！」

因此昨日此話一出，一反川普近期的激動「常態」。近日新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》大爆川普秘辛，他被暗指「心理狀態有問題、不適任總統」，內容一曝光，川普隨即批評此書「全是謊言」，揚言找律師提告，阻止書籍出版。

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英國《衛報》報導，他昨日更在Twitter發言，「事實上，我一生中最大的資產就是心理穩健以及非常聰明」，他還說，「若不是聰明，就是天才，一個非常穩定的天才。」

當被記者問道為何如此有自信時，川普解釋，「只因為我進了最好的大學，我是一個優秀的學生，畢業後賺了數十億美元，成為最頂尖的企業家之一。」

他繼續說，「我進入電視節目當主持人10年，帶來的話題和成就你們都有目共睹，而且競選總統一次就成功。」可見其自滿仍不因新書話題性而減少。

兩韓會談預料將涵蓋下個月平昌冬季奧運話題，以及兩韓關係。川普認為，談話應該可降低雙邊緊張對立，並試圖搜索適當的外交突破口。

川普表示，「金正恩知道我不是在亂鬧，一點也不是，他很明白這一點」，「如果這次會談能有結果，對全人類、全世界都會是好事。」

7日北韓宣布五位參與兩韓會談的官員名單，將由負責兩韓事務的「祖國和平統一委員會」主席李善權(Ri Son-gwon)，率5人代表團與南韓對談。這名單較南韓公布的時間晚一天。