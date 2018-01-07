中國欲武統台灣？　外媒分析「勝算低」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）中國持續對台挑釁， 更有專家稱，中國2020年要武統台灣。外媒對此分析， 中國無論採用政治恫嚇，或經濟手段，都會激起台灣人民的不滿，若真的要武統台灣，外媒認為「 失敗機率非常高」。

《華盛頓郵報》前北京分社社長潘文（John Pomfret）在華郵撰文指出，中國不斷透過武力示威、 言語恫嚇台灣、嗆聲武統。多數分析家也認為， 隨著中國在經濟和軍事上的進步，台灣將難以維持獨立民主地位。

外國政界人士如新加坡李光耀和美國的季辛吉，都曾預測台灣被中國統一，是不可避免的。

但潘文指出，近年開始出現新的分析趨勢。許多美國學者和官員，都 質疑中國是否真的有統一台灣的能力、甚至意志。

潘文列舉代表這種新趨勢的兩位分析家，包括美國夏威夷東西文化中心研究員丹尼羅伊（Denny Roy），與塔夫斯大學政治系教授麥可貝克利（Michael Beckley）。兩人的研究指出，中國部署飛彈、 監禁前往中國訪問的台灣維權人士，都激起台灣反對統一的情緒。若是對台灣採用經濟威脅，中國本身也會受到傷害。

潘文表示，如果中國最終發起戰爭， 羅伊和貝克利均質疑中國的能力，認為失敗機率非常高。

羅伊認為， 中國將因而損害本身的經濟及其在亞洲的地位， 引發各國對中國欺壓鄰國的疑慮。就算中國戰勝， 也將傷害區域和平，如同美國在阿富汗和伊拉克面臨的問題一樣。

貝克利還分析中國若發動戰爭，可能採用的各種策略。首先就封鎖而言，他指出過去200年間， 沒有一個國家因為封鎖被迫放棄主權。若是用戰略轟炸， 過往14次戰爭中，沒有一次對戰爭結果發生決定性作用。

最後則是入侵台灣。貝克利認為， 中國解放軍第一天能派出最多2萬6000人， 接著每日約派1萬5000人，但前提是要能在橫跨台灣海峽、長達 8小時的旅程中倖存。

他說，台灣擁有先進的預警系統， 沿岸有砲兵、水雷及反艦導彈。台灣也能快速部署15萬兵力， 且只有10%的海岸線適合登陸。

假若美國出兵援助，貝克利指出，只要派出8艘潛艇， 就能擊潰解放軍約40%的兩棲部隊兵力。

潘文在文章最後表示， 中國的軍事現代化仍持續進展，美國和台灣有義務共同努力， 確保台灣的安全。他也強調台灣應該大幅增加軍費，他引述川普政府的官員說，美國希望台灣的軍費應該要盡快增為兩倍。