港媒：習近平擬2049統一台灣？！

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中共中央總書記、國家主席習近平，在去年10月中共十九大報告中提到，兩岸統一是中華民族偉大復興的「必然要求」。

香港《蘋果》今(7)日報導稱，實現這個「偉大復興」的時間是2049年，即中共建政100周年之際。中共已為統一定出「死線」(deadline)，兩岸還有30年時間博弈。

香港《蘋果》引述美國前駐華大使芮孝儉（Stapleton Roy）說，習近平報告雖未明確提出統一時間表，但外界「必須把這個期限放在心上」。他認為30年時間在人類歷史不過是滄海一粟，且習曾引鄧小平的話指：台灣問題「不能留給下一代」解決，意思已經十分明確。

習近平上台後提出兩個一百年奮鬥目標：第一是中共成立100周年（2021年）時，內地全面建成小康社會；第二是中共建政100周年（2049年）時，建成富強、民主、文明、和諧的社會主義現代化國家，實現中華民族的偉大復興。

香港《蘋果》稱，海外曾有親中媒體引述北京涉台知情人士稱，習近平「肯定要在任內解決台灣問題」。

習近平出生於1953年，到2049年他已96歲，按中共現行規矩，其兩屆任期到2022年止。但有消息指中共當局正擬修憲改章程，為習謀求終身制鋪路。