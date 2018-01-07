不滿政府拒代繳水電費  11沙國王子抗議遭捕

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）近日11位沙烏地阿拉伯王子在首都利雅德(Riyadh)的皇家宮殿示威，抗議政府不再幫他們繳交公用事業帳單，因此遭當局逮捕。

英國《衛報》報導，最近開始沙烏地阿拉伯政府大刀闊斧改革，實施財政緊縮政策，減少能源補貼、引進增值稅、減少皇室津貼，希望能對抗原油價格下跌所帶來財政赤字的困境，今(2018)年的財政赤字估計將高達1,950億沙烏地里亞爾(riyal)。

4日一群王子聚集在Qasr al-Hokm皇宮裡要求撤回最近頒布的政令，政令包括暫停由國家支付皇室成員的水電帳單，王子們並要求對2016年處以死刑的皇室成員Turki bin Saud al-Kabir王子給予補償。

沙國檢調機關表示，「儘管已被告知他們的要求不合法，這11位王子仍不肯離去，已擾亂了當地公共秩序。為維持安寧，數名警衛進入宮殿將王子逮捕。」

檢調後續補充說明，「這11人已經因為他們的行為被判數項罪名，目前被收押在首都南方的Al-Hayer監獄內，等候判決。」

沙國新聞網站《Sabq》稍早報導這群抗議者的領導人身分，但僅知其姓名字首為SAS。

現今掌權的32歲王儲Mohammed bin Salman、也是國王最寵愛的兒子，有極大的野心與企圖心，改革的新政策在皇室內部引發數十年來難得的緊張對峙。

去(2017)年11月數名王子、高級官員和商人就曾在一次反對Mohammed擴權的鎮壓中遭到圍捕，當時被押在高級飯店談判協商，要求交出現金資產以換取自由之身。