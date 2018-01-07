【3成出走潮】元大併大眾銀爆760人離職　有分行幾全走人

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）元大金控旗下元大銀行與大眾銀整併風波不斷，先是大眾銀香港分行，無法獲當地金融監管機構批准導致合併延後。今年1月1日，終於正式完成整併。
根據《蘋果》報導，有高達760名原大眾銀員工，因擔心資方無法善待勞工不願留任，也就是原大眾銀員工逾3成爆出走潮，成為近年來金融圈最大規模員工整併離職案例。
對此，元大金控表示，站在公司立場實在不方便多作透露實際離職人數，不過給予大眾銀員工36個月內保障工作權，並繼續沿用人事規章、團體協約、員工薪資及福利制度。
原大眾銀員工如果不願留任，依員工年資不同提供3大類優離條件：年資5年以下，按每年1.5個基數；年資5至10年，按每年1.75個基數；年資10年以上，按退休標準給付。
銀行局官員指出，日前元大金為避免大眾銀工會勢力擴大，公司另外成立工會互相制衡，勞資關係因此更顯緊張。近期已接獲大眾銀工會陳情，將會針對大眾銀行員工離職人數過多進行了解，主管機關希望勞資雙方好好談，才不會影響員工士氣。
大眾銀工會創會理事長石文經表示，原本大眾銀在台南灣裡分行20多人，幾乎全部走人。新營分行20人走到剩3個，北台中分行走到剩2個。整體出走潮早就超過元大銀行原先預期的300人，只能加派人手苦撐。