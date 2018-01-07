凌晨搭帳棚遭拆除  時代力量雨中躺地就寢

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，今(7)晨0時許，雨勢未停，聲援民眾搬來帳篷欲搭設時遭警制止，雙方拉扯，警方強拆帳篷並移走；警方表示他們可依法拆除並扣留。



時代力量不滿民進黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，晚間轉赴總統府前禁食抗議至今，台北市警察局則是針對總統府周邊道路擴大管制。



聲援活動群眾為因應今天清晨雨勢，搬來兩頂帳篷並準備在現場搭設，台北市警察局中正一分局駐守員警發現，上前制止，雙方爆發拉扯，因總統府前為集會遊行禁制區，依集會遊行法及警察職權行使法，可拆除並扣留帳篷。警方事後強行移走帳篷，衝突並未擴大，立委黃國昌則不滿警方執法，最後乾脆冒雨直接躺地上就寢。



中正一分局副分局長于增祥在現場受訪表示，警方針對府前陳抗民眾已舉牌5次並多次勸導，但群眾仍不願散去。員警在深夜2時許針對時代力量在現場已搭設的1頂帳篷，以道路堆積物品妨礙通行為由，違反道路交通管理處罰條例規定開罰，員警告知黃國昌簽收，但黃拒簽，警方告知違規事由後就離開現場。

市警局表示，希望陳抗民眾能夠守法，趕快離開集會遊行禁制區，也讓辛苦執勤的員警能早點收勤休息。

時代力量立委因不滿民進黨強勢處理勞基法修正草案，5日臨時會散會後曾帶著鐵鍊和鎖頭反鎖議場大門，但過一個小時後，立院秘書長林志嘉帶著民進黨立委拿著油壓剪突破封鎖，時代力量成員見大勢已去，晚間6點轉而前往凱達格蘭大道禁食靜坐，期間時力和支持群眾曾搭起1頂休息帳棚，但遭警方強制拆除。