在冰島當幸福的女人  全球首立法男女同工同酬

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）1975年10月24日對冰島來說是個重要日子，當年，冰島女人走上街頭、拒絕做家務、照顧孩子，也就是「罷工」。冰島女人用這種方式要求男人尊重他們的工作、以及要求薪資平等的權利。

英國《衛報》報導，這週，冰島成為全球第一個、立法要求全國企業給予男女同工同酬的國家，任何25人以上企業或政府機關都須遵守新政策，否則將面臨罰款。冰島再度成為全球對女性最友善的國家，而過去九年來，他們一直在世界經濟論壇的「性別平等指標」中排名第一。

在冰島，男性擁有至少三個月的育嬰假，且90%的男性都會利用這些假期，使他們更了解如何照顧、撫養並與孩子相處，鼓勵他們與另一半共同分擔家務與工作。另一方面，冰島女性也具備高教育水準，很高比例的女性身兼管理職，也不輕易為了生小孩而放棄工作，就像他們的女總理Vigdís Finnbogadóttir一樣。而在2017年底，冰島誕生了國內第二位女總理，一位擁有3個年輕兒子的女性。

Vigdís Finnbogadóttir在1980年成為全球第一個女總理，但她其實是位離婚的單身媽媽，這次選舉似乎形塑了新一代冰島女性的形象。Vigdís長達16年的執政深受愛戴，對全國女性具有強烈影響力，然而深植在冰島女性心中的，並不是「原來女人也可以當領袖」的想法，而證實了「女性當選領袖」是一件再正常不過的平凡事。

2015年，年屆80的Vigdís在接受《BBC》專訪時坦言，若沒有1975年的抗爭，她是無法被民選為總理的，「1975年那天發生的事，是解放冰島女性的一大步。那場抗爭確實癱瘓了整個國家，開拓了男人的視野。」

許多冰島人將1975年那場抗爭視作爭取性別平權的轉捩點，在「女性休假日」(Women’s day off)這天，90%的女性會暫停工作、放下家務，學校與托兒所也會休息一天，許多商店、工廠和劇院也都被迫休假，也因此男性別無選擇，必須帶著孩子上班、自己準備三餐。

但冰島女權卻沒有因此而扶搖直上，自Vigdís之後再也沒有女性當選總理；在2017年大選後，女性議員的人數比例下降幾乎10%，從47.6%降到38.1%；也是直到最近才開始處理同工同酬議題，兩性間的不平衡卻已多年僵持在16%的差距。冰島的確是全球對女性最友善的國家，卻仍有許多更劇烈的措施需要完成，有待改善。

根據世界經濟論壇的近期預測，女性必須等217年才可能進入同工同酬的時代，但冰島人不想等那麼久，也不願他們的女兒、孫女世世代代都在為同一個議題不停奮鬥，而感謝最近的立法通過，讓冰島人能更快看到同工同酬的來臨。

延伸閱讀：

英研究：教育程度越好的女性 當了母親後薪水卻少更多

「有一天我將...」Google捕捉全球337女性夢想藍圖