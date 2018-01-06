英特爾爆資安漏洞   英特爾：其他處理器也有此缺陷

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）3日半導體大廠英特爾(Intel)被爆處理器底層架構出現安全缺陷，暴露兩大資安漏洞，這兩大漏洞恐讓駭客有機可趁，竊取機密資訊。但目前英特爾已積極著手修復，尚未有駭客利用漏洞攻擊的情事發生。

《中央社》報導，這兩大資安漏洞由Alphabet Inc旗下Google Project Zero和來自多國的學界及業界研究人員聯合發現。

第一項漏洞稱為災難(Meltdown)，可以影響英特爾的處理器，讓駭客得以繞過用戶應用軟體和電腦記憶體間的硬體障礙，可能會讓駭客讀取電腦記憶體，盜走帳號和密碼。第二項漏洞稱為幽靈(Spectre)，影響英特爾、超微和安謀等公司晶片，讓駭客得以騙過沒問題的應用程式，讀取機密資訊。

簡單來說，這些漏洞能使惡意程式竊取密碼、帳號、加密鑰匙或儲存在這些保護程式下的任何內容；且無論使用什麼樣的系統(Windows、IOS、Android)或什麼樣的設備(電腦、手機、伺服器)都可能受到影響。

英國科技新聞網站《The Register》引述未具名程式人員披露，這項漏洞影響英特爾過去10年生產的X86處理器晶片中的核心記憶體，讓正常程式使用者可以分辨出晶片上受保護區域的設計和內容，恐讓駭客有機可趁，利用其他安全漏洞，或者暴露密碼等機密資訊，造成個人電腦甚至整個伺服器網路遭入侵。

這兩大資安漏洞恐讓內建英特爾、超微(AMD)和安謀(ARM)等業者晶片的現代運算裝置幾乎無一倖免。

據媒體報導，Google研究人員前陣子才提醒英特爾這項安全漏洞，英特爾已對修補程式進行測試，將在下週推出。安謀發言人則表示，修補程式包含許多合作夥伴如智慧手機製造商。超微晶片也至少受到一項安全漏洞影響。超微表示，他們相信目前超微產品的風險近乎零。

對此英特爾回應，處理器確實存在瑕疵，但其它供應商的處理器和操作系統也會有這個問題。筆電代工廠表示，目前生產不受影響，品牌廠商也沒有延後拉貨的現象，預期隨著作業系統大廠微軟釋出更新修補系統，應該可以解決相關問題。

英特爾、微軟、Google等科技業龍頭公司3日稍晚發表一份聲明安撫客戶和股東。英特爾表示，並非只有該公司的晶片有此漏洞，預料事業不會受到實質影響。微軟則說，公司已發布一套安全更新，將保護使用英特爾或其他廠商晶片的裝置用戶。

《中國新聞網》報導，目前尚未有駭客利用此項漏洞進行攻擊的消息。對於普通用戶來說，修復漏洞期間對用戶使用各類設備的性能也不會有太大影響。