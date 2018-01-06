兩韓9日會談 美國：對北韓動武仍是選項

北韓5日同意下週與南韓舉行兩年多來首次正式會談。美國國務卿提勒森告訴媒體，華府也願與北韓會談，但他警告說，這類外交努力會在必要時刻輔以強力的軍事選項。



路透社報導，北韓發展核子和飛彈計畫讓局勢陷僵，領導人金正恩元旦文告表示應降低緊張，還說北韓可能派代表團赴南韓參加2月平昌冬季奧運。



金正恩元旦遞出橄欖枝後，南韓便提議舉行高層會談。而美國與南韓決定延後聯合軍事演習的數小時後，北韓接受南韓的提議，雙方9日將在邊界停戰村板門店舉行正式會談。兩韓上次正式會談是在2015年12月。



南韓統一部發言人白泰鉉（Baik Tae-hyun）告訴記者，會談議程將包含平昌冬奧和「改善南北韓關係的議題」。



美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）告訴美國媒體，稱兩韓會談可望為美國未來參與會談開路，仍言之過早，但他強調，倘若這類會談登場，將必須針對北韓非核化。



提勒森向美國有線電視新聞網（CNN）明確表示，華府也願與北韓會談，但警告說，儘管致力以外交解決危機，「這些外交努力必要時會輔以強力的軍事選項」。



提勒森表示，美國未來參與會談，將有助北韓「為自身規劃一個更安全、繁榮的未來」。他還說：「他們也準備好與我方交流的話，他們知道如何接觸我方。」



提勒森說，目前還不確定這類會談可能如何展開，但北韓必須示意，表示了解他們的目標是「最終全面非核化」。



他告訴美聯社，北韓下週想談的議題是否不只冬奧，還有待觀察。



美聯社引述提勒森說法報導，這場會談可能會是一種媒介，北韓會想向藉此告訴美方，他們會想要有一些討論。「可能具有意義，可能很重要，也可能只談冬奧，其他一切照舊。」