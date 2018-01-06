百度讀取通訊錄被告 陸民開始隱私維權

支付寶日前因幫用戶默認隱私選項，引起盛怒；近來，百度也被民眾質疑涉嫌監聽鬧上法院。分析指出，民眾隱私意識的崛起，對中國網路巨頭的擴張帶來威脅，並挑戰中共的網路威權主義傾向。

支付寶近日發布2017年個人年度帳單，用戶開啟前卻被默認為「我同意芝麻服務協調」，引起網民擔憂個資恐遭利用。芝麻信用隨後發表道歉聲明：「初衷沒錯，但用錯了方式，愚蠢至極。」

此外，江蘇省消費者權益保護委員會官微5日發布消息，就北京百度網訊科技有限公司涉嫌違法獲取消費者個人訊息及相關問題提起的消費民事公益訴訟，近日已由南京市中級人民法院正式立案。

江蘇省消保委指出，「手機百度」、「百度瀏覽器」兩款app在消費者安裝前，未告知獲取的各種權限及目的，在未取得用戶同意的情況下，獲取「監聽電話、定位、讀取短彩信、讀取聯繫人、修改系統設置」等各種權限，且拒不整改。

百度對此回應，手機應用沒有能力、也從來不會申請「監聽電話」權限。百度相關應用獲取地理位置、獲取短信、通訊錄等授權，都在合理使用範圍內，用戶授權之後也隨時可以自主選擇關閉相應權限。

諷刺的是，南方都市報實測發現，百度瀏覽器的確向安卓（Android）系統申請讀取通訊錄的權限，安裝後卻找不到相應功能的選項，不知如何才能關閉權限，除了解除安裝外，難以找到「後悔藥」。

紐約時報分析，廣泛的網路詐騙和個人訊息被盜現象在一定程度上推動了保護隱私呼聲的出現。如果繼續下去，這種呼聲可能會成為中國網路巨頭，乃至有網路威權主義傾向的中國政府所共同面臨的一大挑戰。

值得注意的是，在網路隱私方面，官民如何博弈還有待觀察。中國此前已經表示，將在2020年推出社會信用系統，預計該系統將基於消費習慣、線上和現實生活中的行為以及社會關係賦予或拿走公民特權。

具體來說，個人的「得分」，將可能決定民眾在出國旅遊、網路速度、上學及社會福利等方面的權益。