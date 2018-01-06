時力總統府前抗議 吳釗燮探視並籲回議場

時代力量籍立法委員昨晚起在總統府前抗議勞動基準法修法，總統府秘書長吳釗燮今天上午前往探視，並呼籲時力籍立委回議場與其他黨團協商；時力則指對民進黨失望；雙方無交集。

時力籍立委黃國昌等5人為反對勞基法修法，昨天與群眾到總統府前抗議，要求總統蔡英文面對。警方則在總統府周遭設下層層管制，派大批警力維安。

現場指揮官從昨晚到今天凌晨，4度舉牌警告，但未強制驅離。

警方早上一度想拆帳篷，但時力籍立委徐永明將自己和帳篷鎖在一起，與群眾手勾手護帳篷，雙方對峙一小時後，警方撤離大部分警力，時力籍立委與群眾繼續在總統府前靜坐。

吳釗燮上午意外在雨中現身，向時代力量籍立委柔性訴求。

吳釗燮表示，總統蔡英文下鄉前特別請他前往關心黃國昌等時力籍立委徹夜在總統府前靜坐的辛苦。朝野各界相當關心勞工權益，都希望為勞工求取最大利益，有關修法議題，目前國會包括民主進步黨、中國國民黨立法院黨團都表達共同協商態度，議程上也據此安排。

他說，這兩天天氣冷，雨持續下，大家都從媒體裡看到時力籍立委們訴求，現在就讓這些討論回到國會。民主政治最可貴的是有不同意見帶到議場，大家討論出對勞工最好的方法，希望時力籍立委回議場與其他黨團協商。

至於時力籍立委質疑總統府前維安過嚴，吳釗燮說，總統府周邊是遊行禁制區，維安任務執行由警政等安全單位依專業考量進行，他希望立委們看在這麼多警察弟兄徹夜執勤，並展現最大善意與彈性上，尊重專業執勤，讓員警們不用受到為難。

他說，警方壓力非常大，已4次舉牌，執法上已相當寬容。他呼籲時力籍立委體諒員警執勤辛苦，大家經過16、17小時，相信社會已了解時力訴求。

不過，時力不接受吳釗燮說法，吳釗燮離去時，時力籍立委追著吳釗燮高呼「撤回勞基法」。

黃國昌說，民進黨口口聲聲說要廢除集會遊行惡法，現在用這麼大禁制區，限制人民集會權。

媒體稍早詢問徐永明，會抗爭到什麼時候？徐永明說，會抗爭到沒辦法、坐不下去為止，希望蔡總統、行政院長賴清德及執政黨團回心轉意。

媒體追問，會撐到8日嗎？或8日就離開？徐永明說，「盡力而為」，希望之前就有結果，執政黨撤回勞基法審議，「如果真的不行，我們會有人守在凱道，有人回立法院參與協商，因為下週一勞基法協商就會展開」。

台北市政府警察局中正第一分局長廖材楨被媒體詢問是否會強制驅離時表示，「視現場的狀況做因應」。

媒體追問，是否因立委身分才沒強制驅離？廖材楨說，「我們看現場的狀況來做評估因應」；媒體質疑，警方舉牌4次，依法就應強制驅離？廖材楨說，依集會遊行法，警方會依比例原則與相關法律精神執行。

廖材楨說，目前在總統府周邊警力約200人左右。