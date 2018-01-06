《紐時》、《華爾街日報》付費牆  到底有益或有害？(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）如果常在瀏覽國內外新聞網站的人就會發現，越來越多網站須要「加入會員付費」才能閱讀更多文章，一般稱之為「付費牆」機制，如《華爾街日報》、《紐約時報》等大型知名新聞網。

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付費牆的確可以填補收益的不足，但也可能帶來了新聞業的夢魘，讀者們可能不再光顧這些網站、找尋其他免費資源加以取代；這與以往人們決定是否買實體出版品如書籍時，會直接從書名、作者與內容決定是否購買，出版商並不介意消費者接下來看完了多少內容。但付費牆機制沒有解決網路廣告盛行所帶來的困擾，反而因篇數限制替新聞業帶來更多「危險」。

網路新聞的商業模式崇尚的是更多的「未來交易」，而非過去奠基在誠實、嚴肅報導的權威與威望上；他們追求更多、更快、更流行的消息，鄙視那些理性平淡、思考入微、負責任的新聞寫作。

付費牆機制等於強迫新聞業者追逐那些在網路時代汲汲營營的議題，例如從讀者身上挖出更多現金，或是業者必須提供更多吸引讀者目光的東西以賺錢。

其實，現今有80%的即時新聞都是可替換的，絕大多數新聞內容都是互通、相似的，就算離開紙本報紙、打開電視是一樣的新聞；就算不看美國報紙，從全球各國媒體一樣可關注美國消息。而如果新聞是便宜的，那意見和輿論就更廉價，也因此付費牆要求作者提供更武斷、更極端的言論吸引同樣偏好的讀者，「我們不只是專家，更是能侵略性證實你既定信仰與想法的專家。」

目前，要想在網路世界生存的新聞業者面臨一項挑戰：能否生產出有價值、有意義且與眾不同的東西？這是打造一個負責任的付費牆唯一的作法，要求讀者因信任網站的新聞內容而直接付費訂閱，而不是等他們超過閱讀上限後才「乞求」付款。

這是新聞業自古以來面臨的傳統議題，亦即用「品質」和「坦率」來評價網站與新聞價值，而非點閱與觸及率，也期待這將使網路世界成為閱讀新聞更健康良好的環境。