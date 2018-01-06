《紐時》、《華爾街日報》付費牆  到底有益或有害？(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）如果常在瀏覽國內外新聞網站的人就會發現，越來越多網站須要「加入會員付費」才能閱讀更多文章，一般稱之為「付費牆」機制，如《華爾街日報》、《紐約時報》等大型知名新聞網。

美媒Quartz報導，這種模式一開始是因應低價競爭的結果，由於新聞業在過去幾十年逐漸轉為線上網路發行，成本下降、競爭加劇，若要維持或增加營收勢必得靠更多方式抬升收入，其中之一就是「付費牆」機制。然而，此舉卻可能違反了新聞業與讀者利益，使之更偏向商業經營模式。

許多新聞網站都有付費牆限制，例如每月最多只能免費閱讀10篇文章，超過篇數則必須付費訂閱才能繼續瀏覽，有時候甚至還會在發生重大事件如颶風、大選等出奇招阻擋讀者閱讀，強迫付費才能瀏覽相關文章。

但付費牆機制卻直接衝擊到新聞業目標與新聞倫理：在重要議題上傳遞資訊並教育大眾。因為若新聞網站說「這件議題很重要，我們將開放免費閱讀」的同時，是否就代表其他公開的議題並不那麼重要，所以才會收費，而這並不符合商業操作的模式。

付費牆洩漏的另一個訊息在於，「最有價值」的讀者通常是無法停止閱讀的人，經營新聞網站的成功就在於促使讀者一直瀏覽文章到篇數上限，直到讀者再也忍受不了這種不便後，就願意乖乖掏出現金訂閱。

但請試著回想自己每次遇到付費牆障礙時，是什麼樣的心情，你看到了標題、準備點進去閱讀有趣的故事，卻突然被跳出來的付費訊息阻擋，一陣厭惡感油然而生，多數時候你就乾脆關閉視窗、離開網站。

大多數人都知道，這種令讀者對網站產生嫌惡的作法，絕對稱不上理想的經營手段，這不是個使用者可以自由操控的遊戲，讀者們是會思考、有多種選擇的個體，並不會全數進入付費牆的機制安排。

繼續閱讀：《紐時》、《華爾街日報》付費牆 到底有益或有害？(下)