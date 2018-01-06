本周末天涼 各地有局部陣雨機率 下周將是冷颼颼的一周

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中央氣象局表示，今（6）日受到東北季風和南方雲系影響，北部、東北部氣溫較涼，其他地區早晚亦涼，台灣本島和澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。明（7）日部分地區有局部陣雨或大雨發生機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今日鋒面在台灣附近，仍有中層水氣匯入，各地雲量多、有局部雨；北台灣日夜溫差小，天氣濕涼微冷。明日鋒面略北移，南台天氣好轉，氣溫回升，中部以北雨勢反而加大，需注意。

吳德榮表示，下周一(8日)「極地大陸氣團」推動冷鋒南下，各地有雨、氣溫驟降、愈晚愈冷(北台灣沿海降至11度左右)。下周二(9日)冷鋒通過，天氣由濕冷晚轉乾冷(北台灣沿海最低溫約在9、10度左右)；下周三(10日)至週六(13日)清晨「極地大陸氣團」籠罩，都是晴冷的天氣，白天有陽光、減緩冷空氣的影響，早晚輻射冷卻作用、則更添冷空氣的威力，氣溫會降得很低〔沿海空曠地區於下週四、五(11、12日)清晨，有機率降至7、8度左右〕。下周六白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升。

冷鋒即將來到，喜歡追雪的民眾正摩拳擦掌準備趕著上山，但吳德榮提醒，下周二(9日)3千公尺以上高山，水氣及溫度的條件比較配合，也才有降雪的機率，但時間不長、很快就轉乾。2千公尺以上的高山，雖然等到下周三、四(10、11日)，夜間低溫也會降至零度以下，但天氣已轉晴、缺乏水氣，降雪機率並不高。降雪機率並不高。下周五、六太平山迎風面水氣漸增，但氣溫則逐漸升回零度以上，看來機率也不高。但模式模擬太久、「不確定性」太大了，需再觀察。