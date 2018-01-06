川普內幕新書大爆秘辛  登暢銷排行榜冠軍

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國記者沃爾夫(Michael Wolff)撰寫關於美國總統川普入主白宮的新書大爆內幕，儘管內容遭到川普及其律師否認到底且揚言提告，但新書昨(5)天提前開賣立刻登上暢銷排行榜冠軍。



沃爾夫新著「烈焰與怒火：川普白宮內幕」(Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯)，集結200多次與川普身旁親近的幕僚及親友們的採訪內容，大爆川普秘辛，開賣前幾日又因媒體披露書摘而未演先轟動。

在媒體大量報導下，這本新書提早4天，在昨天正式上市。美國連鎖書店邦諾(Barnes & Noble)位於維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)內的一家分店，是今早官網顯示，大華府地區唯一一家有書上架的分店。

也因此儘管5日上午大華府地區氣溫在零下11度，仍有不少民眾頂著寒冬，趕在書店開門時到店裡搶書。可惜店裡的書連上架都來不及，就被預約一空，店員只能一一向隅民眾致歉。店員私下表示，已經很久沒看到這樣的景象了。



這本書不光登上最暢銷書籍，電子商務網站亞馬遜(Amazon)的讀者評價中，91%民眾給予五顆星的最高評價。有趣的是，許多人其實是衝著川普力阻出版才買的，讀不讀是一回事，但希望藉由購買這本書表達對川普的不滿。

新書內容大爆川普秘辛，包括川普經常以「花瓶嬌妻」(trophy wife)形容老婆梅蘭妮亞，在他贏得2016年總統大選之前，夫妻兩人雖同住於紐約的川普大樓，卻是形同陌路；白宮前首席策士班農(Steve Bannon)爆料，暗示川普一族與親信都在搞密帳洗錢，更指控捲入「通俄門」風波的總統長子小川普(Donald Trump Jr.)和女婿庫許納(Jared Kushner)的行為等同「叛國」。

其他爆料包括，川普對總統大選勝利感到非常困惑，因為沒想過自己會贏；書中還指出，成天嚷嚷「我想贏、勝仗在哪」的川普，被幾乎所有白宮高層職員認為「像個小孩」；川普還老愛在晚餐後與富豪友人們的電話裡抱怨部屬的不忠與無能等。

這些提前曝光的書中內容讓川普暴跳如雷，批評這本書「內容全是謊言」，白宮發言人桑德斯則斥為「純屬想像」，川普揚言找律師提告，阻止書籍出版，但此舉卻讓出版社決定提前4天上市，完全不理會川普出言恐嚇，甚至還謝謝川普先幫他們打書。

擔任《好萊塢報導》(THR)雜誌專欄作家的沃爾夫也在網站上發表最新文章，交代相關來龍去脈。沃爾夫透露，他曾在2016年6月替《好萊塢報導》訪問過川普，當時川普似乎頗喜歡他的專訪稿；大選結束後，他向川普表達想進白宮報導內幕供出書，川普一度還誤會他是想討個一官半職，但弄明白後，川普雖興趣缺缺，但言下之意似乎表示樂見他全力成書。



沃爾夫表示，川普「沒說不行」的態度，令他得以頻繁與各類高層官員相約，並能日日進到白宮西廂。