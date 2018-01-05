【快訊】台大新校長出爐　中研院士管中閔當選

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台大校長遴選委員會今(5)日針對5位校長候選人進行投票。根據中央社報導，晚間台大校長遴選委員會召集人陳維昭宣布結果，由中研院士同時也是前國發會主委管中閔，當選下任台大校長，預計2月上任。

現年61歲的管中閔是一位經濟學家，專長經濟計量學，2002年獲選中央研究院院士。2012年進入內閣，任政務委員，經建會主任委員，和首任國家發展委員會主任委員。2015年1月辭去行政院職務。



前台灣大學校長楊泮池去年6月任期屆滿後不續任，台大因此啟動校長遴選機制。台大校長遴選委員會今天晚間召開會議，針對校務會議推薦的周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔等5位校長候選人進行投票。

《聯合報》報導，台大校長遴選今年出現新變革，候選人須先經遴選委員會資格審查，始能成為正式候選人，並獲得校務會議1/3代表推薦後，進入下一階段遴選委員會圈選。

今年共有8名候選人名單，經去年12月的校務會議推薦投票淘汰3人，剩下5名候選人在今晚進行最後角逐。

進入最後階段激戰的包括中研院副院長周美吟、前台大文學院院長陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲、台大行政副校長張慶瑞及前國發會主委、台大財金系講座教授管中閔等人。

遴選委員會晚間6點於台大行政大樓舉行，經遴選委員會21人進行2輪投票，獲得過半數票者獲勝。

第一輪投票時，每名委員圈選2至5人，再由票數最高的前2名候選人PK，每名委員限圈選1人，獲過半支持者即為新校長。

台大校長自楊泮池捲入學術倫理案卸任後出現懸缺，校長一職曾暫由行政副校長張慶瑞代理，之後因張慶瑞自薦為校長候選人，改由學術副校長郭大維代理校長。

新校長今晚選出後需報教育部聘任，預計最快2月上任。