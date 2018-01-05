【更新】綠委今起輪班夜宿立院　總統府盼「時力」回歸議事

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨團總召柯建銘今(5)日表示，民進黨團立委從現在開始會在議場前輪班排隊到8日，確保能在8日院會中優先提案，排班是必要的防禦性措施，盼在野黨不要阻撓總預算案的審查。

至於時代力量立委今晚至總統府前禁食抗議勞基法修惡，要求總統蔡英文面對。中央社引述總統府發言人林鶴明晚間受訪表示，請立委回歸國會議事，理性討論。

《自由》報導，立法院臨時會下週將處理《勞動基準法》修法，處理攸關鬆綁7休1、輪班間隔等議案，時代力量5名立委與助理在總統府前靜坐抗議，警方於今（5日）晚9點開始，封鎖總統府前的凱達格蘭大道、重慶南路、寶慶路部分路段，都必須出示媒體證件才能進入。

時代力量立委黃國昌怒嗆「現在是戒嚴嗎？政府要為了大財團利益，把台灣的自由給敗光嘛？」

《自由》報導指警方今晚開始，於總統府前的重慶南路一段、凱達格蘭大道、貴陽街一段、寶慶路、懷寧街等路段陸續拉出蛇籠，許多想要聲援勞基法靜坐的民眾，都被警方攔住，說「現在這裡不能進去」。被問到原因時，警方只是重複「現在不能進去」。

對勞基法修法，時代力量5名立委林昶佐（前左起）、洪慈庸、黃國昌、高潞‧以用‧巴魕剌和徐永明5日晚間前往凱達格蘭大道表達立場。中央社

中央社報導，為阻撓勞基法修法，時代力量立委下午以鐵鍊封鎖立法院議場，但被民進黨立委突襲進入，隨後時代力量立委撤出議場，傍晚6點左右轉往凱達格蘭大道，在總統府前抗議。綠委也在晚間6時許撤出議場，轉往議場外，開始輪班排隊。



中央社引述民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘表示，最主要是讓立法院在8日能夠順利開會。目前議場內已經淨空，希望在野黨不要阻撓總預算案審查，讓臨時會可以順利開下去，有不同意見，大家可以到朝野協商來談。



他說，用任何的阻撓，到最後都是徒勞無功的，還是要回到理性的對話。

柯建銘表示，從現在開始到8日，民進黨團會在議場外以輪班的方式排隊，不會停止，確保民進黨團在8日院會能優先提案，排班是必要的防禦性措施。立法院所有發生的事，沒有人可以預測，只能以不變應萬變。



至於是否擔心會有外人衝進議場，柯建銘說，外部的部分要靠警力，民進黨團是希望開會能順暢。