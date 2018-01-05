北投亞太飯店全新落成   現代日式禪風白磺泉療癒迷人

北投星級溫泉飯店再升級，斥資15億耗時十年，打造出全新北投亞太飯店，北投亞太飯店依勢而建高雅清幽自成一格，現代日式禪風風格，山巒綿延，獨攬北投名山『丹鳳山』，遠眺觀音山的沉靜之美，鬱鬱蔥蔥的山林景象，欣賞雲霧繚繞景色，療癒迷人，邊泡湯邊休憩，『靜則養息』解心之疲憊。

日本設計師「廣澤榮一」依北投的文化及歷史所設計，以簡約黑白基底色調為主。黑色代表凱達格蘭族儉樸的特性；白色代表北投溫泉煙霧繚繞；黑與白另一個象徵即是飯店不分晝夜敝開大門為旅客服務。在大廳、客房等空間牆面使用珍貴的珪藻土建材，具有調濕除臭的功能，天然環保顏色清雅。日本建築師獨有的留白空間設計，保留飯店前方數百坪的戶外廣場，面對青山環繞，光影交錯的怡人景致，令人心曠神怡，城市中的世外桃源。

日式禪風設計客房總數140間，共有三種房型，自然簡約融合日式風格，溫暖明亮的空間設計感，木質色調暖色系傢俱，打造出客房溫馨舒適質感，日本傳統榻榻米和風客房，客房內的日式禪風設計，自然簡約日式風格氛圍營造出家的感覺，三五好友沏一壺茶，邊品茗邊欣賞窗外怡人山景，享受平靜放鬆的靜謐時光。客房內設有寬敞獨立溫泉浴池，位於北投天然礦泉的源頭，亞太飯店白磺泉更加濃郁，白色湯泉豐富的礦物質放鬆心靈，更對促進新陳代謝與保養身體都具有極佳效果。客房內獨家設置原石冷水缽，以冷熱交替浴保養生息，洗滌心靈煥然一新，享受身心靈平靜放鬆的好時光。

北投亞太飯店試營運期間，推出一泊二食優惠專案搶先體驗，即日起至2018年2月14日止，客房住宿優惠NT$7900元起免收服務費，享活力自助式早餐，午餐提供潮粵套餐美饌，晚餐則提供半自助繽紛沙拉吧搭配主廚精選湯品和特色主菜(午、晚餐二選一)，泡湯美饌頂級享受一次滿足。青山環繞的用餐環境，優雅寧靜的氛圍，融合中、西烹調手法，別出心裁推出依食材原味調味的潮粵料理；經典料理與創新美味的完美搭配，用料實在，食材新鮮，變化出一道道驚艷美食，全天候豐富饗宴，提供最超值的味覺享受，休憩住宿加上美食洗禮，在北投亞太飯店渡過美好的週末。綠漾餐廳午餐提供潮粵料理單點及套餐；下午茶則提供套餐組合型式，師傅手工特製的甜鹹點更是一大亮點。晚餐則提供半自助沙拉吧搭配精選湯品及特色主菜。

飯店內的高級瀞SPA，大地溫暖色系搭配石材營造出的簡約禪風頂級尊榮感，依季節變換設計不同療程，提供頂級芳療SPA服務，在瀞Spa裡學會放慢腳步，養生也養心為身心靈再次充電，享受身心放鬆的舒適感。白磺溫泉是弱酸性硫酸鹽泉，為北投亞太飯店主要源泉，泉水呈現乳白色，可軟化皮膚角質，促進血液循環，達到紓解筋骨疲勞。