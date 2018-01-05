台南大億麗緻酒店　除夕新春料理熱烈預訂中

歡慶新春之際台南大億麗緻酒店各餐廳推出多樣團圓饗宴、年貨大街和年菜外帶等精緻美饌，讓您在新年之始感受歡樂年節氣氛，與親朋好友一同體驗味蕾極致享受，吠吠揚揚迎狗年！

在家享受團圓溫馨氣氛，「尚軒中餐廳」貼心準備「外帶年菜」，選用頂級鮮美食材，變化出多樣美味料理，含「鴻福滿堂」(五味鮑魚/烏魚子/紹興醉元寶/干臘腸)、「響螺珍菇烏雞燉魚翅」、「南瓜翡翠燒大蝦」、「松子五彩燒原條石斑魚」、「乾隆極品砂鍋盤菜」、「蜜汁松阪豬糯米糕」、「八寶芋泥糕」、「金華香蔥燒餅」等8道豐盛筵席，每組5人份$6,888/10人份$10,888，並附微波爐盒及提袋， 1月20日前付款享9折早鳥優惠！

​除了貼心的外帶年菜，「尚軒中餐廳」也準備了精緻手工自製「年貨禮盒」，包含瑤柱港式蘿蔔糕$420、狀元核桃糕$420、八寶芋泥糕$580、XO醬單瓶$520/雙入禮盒組$1,050、肝臘腸禮盒$720、大億滿福禮盒$1,280、極品佛跳牆(魚翅或鮑魚)$3,800、瑤柱黑金鳳凰排翅$3,800、慢燉美國A級牛肉佐時蔬$1,680及紅燒中鰭翅(4片附高湯) $1,800，讓您過年期間送禮自用皆適宜，增添年節氛圍。

外帶年菜、年貨2月15日前接受預訂，須於提貨前三日預訂，年貨即日起可開始提貨，宅配費用「年貨禮盒」每件$200起、「外帶年菜」每件$350起，詳情洽各餐廳，預訂專線 (06)213-5555轉各餐廳、新光三越西門店B2大億麗緻專櫃 (06)303-0017。

​「除夕新春溫馨團圓宴」提供4人合菜$4,800+10%及10人桌菜$18,000+10%，4人合菜含「響螺菜膽土雞燉鮑魚」、「蒜茸蒸龍蝦配百花豆腐」等9道料理，10人桌菜含「響螺菜膽土雞燉排翅」、蠔皇鮑魚翡翠海參香菇」等12道料理，讓道道象徵吉祥如意的豐富料理，陪您過好年。

「旺旺新春明蝦/龍蝦 海陸套餐」多道經典頂級菜餚依序呈現，除了可選擇「生猛活龍蝦」或「澎湖大明蝦」外，主菜可選「澳洲和牛肋眼牛排」、「美國頂級菲力牛排」或「酥皮嫩雞腿」，還可品嚐「香煎白鯧魚佐奶油松露醬」、「日本燴鮮鮑魚」等11道料理，少油少鹽美味品嚐食材最原始鮮甜，並可無限享用精緻點心吧及哈根達斯冰淇淋，每套$1,688+10%起。

2月19日前推出「農曆春節住房專案」，2月14日前預定享6折起超質優惠房價，讓旅人漫遊台南時，也能享受舒適優質好眠！入住2月16日初一(五) ~ 2月18日初三(日)，享原價77折優惠每房$7,300+10%起；入住2月15日 除夕(四)、2月19日初四(一)，享原價6折優惠每房$5,700+10%起；入住「豪華客房」以上等級房型，享原價6折+10%；另有星光優惠專案，初二及初三21:00後入住只要$7,530起，享專案價免一成服務費；依房型享受豐盛自助早餐、迎賓點心、免費使用網路、健身房、三溫暖、室內溫水游泳池、活力水療按摩池、兒童遊戲室等飯店設施。訂房請洽(06)2160077訂房組