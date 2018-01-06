臺灣原創瘋跨界  邁入國際市場發光

（台灣英文新聞／李佳臺北報導）臺灣原創瘋跨界 ! 原創圖像IP(Intellectual Property)已成為熱門話題，將近30組原創角色，將前進亞洲最大授權展，以「fresh taiwan」臺灣原創館參與國際展會，近期將在一月八日前往香港，展現台灣原創品牌的多元樣貌。

文化部為協助國內文創業者拓展國際商機，並將台灣多元且豐富之文化內涵所孕育之圖像及角色推介至國際，參與上海國際品牌授權展、香港國際授權展以及日本授權展等國際展會，透過多元行銷方式，帶領台灣原創角色進軍國際授權展。

文化部文創發展司副司長方衍濱表示，臺灣文創為臺灣邁入國際市場外，還創下了上億的商機，相當不容易。

文化部文創發展司副司長方衍濱 。 圖 / 李佳

Fresh Taiwan台灣原創館於去(106)年10月下旬完成2017上海國際品牌授權展參展作業，參展期間，三日入場人數超過2,000人，展位熱度引來國際授權協會注目，現場簽訂之合作意向書更創下新臺幣2億以上佳績。

擔任本次Fresh Taiwan台灣原創館經紀總監之何志焜顧問表示，台灣原創圖像IP最大的特色與優勢就是「多元性」，融合中華文化及台灣本土的原生特有動物、原住民文化等，各具風格的角色，和精彩豐富的文化元素與故事性，常能引發國際市場關注。

此外，百萬粉絲超人氣「美美」也上台做品牌分享，發言人表示，除了在國際市場發展推廣，也看見臺灣文創團結的力量，讓更多人藉由文創認識臺灣。

限量原創IP角色咖啡拉花列印 。 圖 / 李佳

香港授權展期間，將與臺灣世界冠軍烘豆達人賴昱權授權之品牌咖啡店「GoodNine Cafe'」進行跨界合作，推出限量原創IP角色咖啡拉花列印，讓原創IP角色與世界冠軍咖啡的魅力相互融合，激盪出屬於臺灣的文化原味。

為擴大台灣文創品牌參展能量，文化部特與中華民國對外貿易發展協會參展團合作，於香港展及日本展期間，組成大臺灣館，期在政府政策的資源輔助及專業指導下，透過國際展會的積累與醞釀，扶植更多臺灣品牌獲得國際授權經驗，藉由產業的跨界激盪，提升國內整體文創經濟之升級。