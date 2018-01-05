2018新年新願望  佐克柏誓言「修好」Facebook

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）過去一年，Facebook身陷假新聞、暴力、色情、仇恨言論等不當內容的爭議，使佐克柏嚴肅思考今(2018)年的新願望就是要「修好」Facebook。

英國《衛報》報導，Facebook執行長佐克柏(Mark Zuckerberg)昨(4)天宣布個人的「新年新目標」，將聚焦在處理Facebook所面臨的諸多負面議題，包含外界對Facebook所握有大權以及對社會有害的批評。這是由Facebook所經歷的2017年所得之重要認知。

他在自己的動態上寫道，「Facebook還有很多工作要做，不論是保護用戶免受霸凌與仇恨言論騷擾，或是捍衛個人免於被國家干預，或確保使用者花在Facebook上的時間是值得的」，「我們無法排除所有錯誤或傷害，但目前我們已在執行Facebook政策或防範這工具被濫用上，犯了太多錯誤。」

2017年一開始，正當所有人都把焦點放在川普的當選以及他所帶來的社會分裂上，從科技業內外排山倒海而來的批評，紛紛指責Facebook是造成社會動盪的亂源之一。

因過去一年，有鑑於疑似俄國政府操縱、在社群媒體上散播的假新聞影響了美國總統大選，且可能影響使用者的身心健康，許多社群媒體嘗試抑制有心人士在他們平台上散佈錯誤資訊，但大多數的努力都無功而返。

這也是佐克柏第一次設下如此難以達成的年度目標，因為在全球擁有20億用戶，Facebook的這項障礙顯然已非簡單的技術錯誤，光靠改寫程式就能解決。

如同其他科技巨擘，Facebook長期以來保持著政治中立，豎立自己的社群標準、但沒有明確的政治取向，而正是這樣的中立才讓Facebook在過去幾年能快速茁壯、不需承擔用戶如何使用Facebook的責任，但近年的政治混亂卻也使原先中立的立場再難站穩腳步。

Facebook這項挑戰的困難在於執行美國政府對外制裁與抵制的政策，佐克柏十分清楚對於擁有20億用戶的Facebook來說，這項挑戰涉及歷史、種族、政治理念、媒體、政府和科技等議題等，他將會與這些領域的專家協商，共思達成目標的方式。

另一方面，對於科技帶來的權力集中或分散，佐克柏也希望能透過科技方法解決政治問題，例如利用加密技術將更多權力還給人民、不受政府干擾，解決科技造成政府集權的難題。