接見薪傳獎得主　蔡英文：讓傳統技藝在新的世代延續

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）總統蔡英文今（5）日於總統府接見「第24屆全球中華文化藝術薪傳獎」13位得獎人，並且表示台灣擁有豐富多元的文化底蘊，厚植文化力是政府堅持的方向。

蔡總統指出，每一位得獎人在不同的藝術文化領域，為台灣留下寶貴的文化資產。

蔡總統強調，執政黨自2016年就任後，就特別注重文化的發展，行政院賴清德院長不僅將「文化台灣」列為施政目標的第一項，過去一年多以來，文化部的預算更是有史以來最高的。

蔡總統指出，不論是行政院的施政規劃，或是文化部的資源挹注，都是希望透過政府整體的努力，讓台灣擁有更多元的文化，並且也希望激盪出新的文化，發展出不同世代的文化資產。

蔡總統表示，讓傳統技藝在新的世代能夠延續，讓下一個世代體認到傳統藝術是值得一代一代傳承下去的，是這一代人的共同使命，也是文化根基茁壯的力量。

此屆全球中華文化藝術薪傳獎於去（2017）年9月19日公布，共12類別13名得獎人因推動文化扎根及傳承不遺餘力而獲得肯定。

主辦單位台灣資深青商總會總會長吳德寶日前向《中國時報》表示，薪傳獎開辦迄今，秉持著熱愛中華文化藝術初衷，持續推展薪傳工作，讓中華文化藝術能夠不斷傳承並發揚光大。

此屆得獎人包括承襲傳統武藝技術的「中華武藝獎」得主王明中、長期推廣書法藝術而獲得「中華書藝獎」的楊靜江與張淑德、繪製寺廟彩繪而獲得「民俗工藝獎」的廖慶章、推廣客家八音及北管音樂榮獲「民俗音樂獎」的田文光、紀錄文面族人口述歷史的「原住民族獎」得主田貴實等等。