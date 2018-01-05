林口學齡人口逆勢成長！第10間國小擇址選手村旁

林口區近年發展迅速，大量人口遷入，學齡人口急遽增加，新北市教育局評估2021年學齡需求，將於林口區籌設第10間國民小學，並選定林口青年社會住宅旁的文小15預定地(四維路與佳林路口)作為林口區第10間小學校址，以滿足當地學子在地就學之需求。

朱立倫市長表示，林口已成為大臺北發展最快速的行政區之一，因應外來人口移入，目前人口數已達10.6萬人，已超出2014年評估新設新林國小設校需求時預估人口數10.5萬人，加上2019年林口青年社會住宅人口陸續進駐以及當地新建案完工後，預估帶來大量學齡人口，將立即啟動設校計畫。

林奕華局長表示，在少子化的社會趨勢，林口卻逆勢成長，考量林口區學齡人口需求，將立即啟動設校規劃，進行後續設計及工程施作，以及早因應2011年學齡需求。

為及早滿足市民就學需求，朱立倫市長自2013年以來即前瞻性地陸續於新市鎮開發地區規劃設置淡水區新市國小、三峽區北大高中、北大國小及林口區新林國小，此外亦每年評估新市鎮人口發展，分階段規劃設校需求，倘預估現有校舍將無法容納學齡人口需求量，立即啟動第二階段設校規劃，故針對林口區發展情形籌設新校。

新林國小於2017年4月6日辦理動土典禮，預計107學年度1至4年級正式招生，未來可招收學生國小30班、幼兒園5班、資源班2班、特教班1班合共38班，建築空間規劃有教學區、幼兒園、行政區、圖書館、體育館、運動場和生態池等多元的學習空間。雖然107學年度新林國小正式招生，但目前林口區新增人口已超過2014年籌設學校時之預估值，且該區國小學齡人口自101學年度起即呈現增長趨勢，加上新建案林立，2018至2021年預計完工戶數達3,018戶，另有預計於2019年釋出3,408戶之青年社會住宅(世大運選手村)，潛在人口數將上看1.3萬人，2021年預估學齡人口將達7,950人，屆時將超出校舍容納量，朱立倫市長隨即指示立即啟動第二階段設校規劃，以滿足當地學子在地就學之需求。