〈時評〉轉型正義  借鏡德國

轉型正義龐大艱辛的工程，正次第在國人面前展開。由於許多見證的當事人都還健在，舉凡真相的探討披露、責任的歸屬追究、冤屈的撥亂反正與澄清賠償、歷史的定位書寫，深度、廣度拿捏的程度，是會帶來傷口的弭平癒合和真正的和解？還是跳過化膿腐肉的清創，將撕裂的皮肉直接縫合了事？甚至於再次在傷口上撒鹽，製造受害者及其家屬的二度傷害？這是轉型正義是成是敗的主要判定。

在二戰結束已70年的2015年，高齡94歲的前納粹黨衛隊軍官葛羅寧（Oskar Groening）， 因1942年到1944年在「奧斯威辛集中營」當帳房㑹計被德國檢方以「協助謀殺罪」等30萬項的罪名提訴。在Lueneburg法庭對此案的最後一次審理中，葛羅寧出庭承認檢方的指控罪行，稱「我承認我有罪，但我只是當時機器上的一個小齒輪角色，並不是自願的，嚴格來說我是完全無辜的」，懇求在場的70多位大屠殺倖存者及被害者家屬「寬恕」他。法庭宣判日，法官表示：「奧斯威辛純粹是一部殺人機器，所有在此工作過的納粹分子都必須對這裡發生的謀殺負責。」

去年11月29日，德國法院裁決高齡96歲的葛羅寧，經鑑定身體健康「可」入獄服刑；12月29日，德高院裁決，被判處四年有期徒刑的葛羅寧「需」入獄。葛羅寧沒有喊「比納粹還恐怖」、「政治謀殺」、「清算」、「鬥爭」，德國民眾也沒有喊「要向前看、不要向後看」！

吾人要說的是：正因為有這麼鏗鏘明快的判定，正因為終戰70年後對納粹餘孽仍不遺餘力地追究懲處，讓德國的歸德國、納粹的歸納粹，今天的德國人乃能卸下背負納粹原罪的包袱，繼續昂然向前邁進！不是嗎？

俗話說，錢能解決的事情都好辦。即便如此，台灣轉型正義的第一步，像對中國國民黨、救國團、婦聯會等團體不當資產的追討上，卻已然遭到頑強的抗拒；比金錢更難處理的，諸如司法、白色恐怖、歷史的轉型正義，看來是更棘手多多了！

德國的轉型正義之所以成功，背後可以看到「知錯」、「認罪」的民族性，也就是說德國人有「恥」的文化！一個國家沒有「恥」的文化，人民被奴役欺壓就不懂得反抗（甚至於打落牙齒和血吞還選擇噤聲），參與共犯結構就沒有罪惡感（甚至於會沉溺陶醉於病態的狐假虎威上），殺人獨裁魔王就不會聽到抗議的吶喊（甚至於所到之處都是一片歡呼歌頌聲）。前納粹黨衛隊軍官葛羅寧會「認罪」、懇求「寬恕」，台灣的葛羅寧在那裡？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）