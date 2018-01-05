北部新增麻疹案例 該個案跨年夜出沒在此

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）曾於跨年夜到過林口三井OUTLET的民眾當心了！疾病管制署今（5）日公布國內新增1例麻疹確定病例，北部40餘歲男性去（2017）年12月31日晚間5點到9點間在新北市林口區的Outlet消費。由於麻疹可藉空氣傳播，呼籲曾出入該場所的民眾，請自主健康管理至1月18日，若有不適應盡速帶上口罩就醫。

疾管署表示，該名男性去年12月28日出現咳嗽、發燒、鼻炎、結膜炎、疲倦、四肢無力等症狀，1月2日因出疹情形就醫，經通報檢驗於今日（1月5日）確診為麻疹，目前個案住院隔離治療中；由於個案潛伏期間無國外活動史，研判為國內感染。

疾管署表示，衛生單位已掌握個案接觸者共230人，包括同住者及就醫時相關接觸者等，目前未發現有疑似症狀者，預計追蹤觀察至1月20日。除了工作、就醫活動史外，該個案曾於12月31日晚間5點到9點間在新北市林口區的Outlet消費。由於麻疹可藉空氣傳播，傳染力極強，呼籲曾於上述時段出入該場所的民眾，請自主健康管理18天至1月18日，如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

國際疫情監測資料顯示，全球麻疹疫情持續，我國鄰近國家以中國大陸、泰國、印尼、印度病例數較多且持續有病例發生。歐洲地區以羅馬尼亞疫情最為嚴峻，義大利、烏克蘭、德國、希臘病例均較往年多，而英國英格蘭大城市則於去年11至12月間爆發疫情。

目前疾管署已將中國大陸、印尼、泰國、印度、哈薩克、英國、烏克蘭、希臘、羅馬尼亞、義大利、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共14國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署提醒，冬末及春季為麻疹好發期，接種疫苗是最有效的預防方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗。不確定是否曾感染麻疹的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，前往流行地區前，可至旅遊醫學門診評估接種需求；另避免帶未滿1歲或未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。