美元油價登3年來新高

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）昨(4)日國際油價創3年來最高收盤高點。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油(WTI)2月交割價格漲1.26美元或2.1%，報每桶61.63美元。這個價位超過了美國許多石油業者認為加強頁岩油探勘所需要的油價61美元水準，也是2015年中以來首次漲破61美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油期貨3月交割價格漲1.27美元，報每桶67.84美元，同樣改寫2年半來新高。

《蘋果》引述彭博報導，昨(4)日國際油價登上3年新高，因為上周美國原油庫存大減499萬桶，OPEC成員國也維持減產程度。



美國西德州中級原油期貨價昨天在亞洲時段續揚0.8%至每桶62.01美元，創下2014年12月以來高點；布蘭特原油期貨價也上揚至每桶68.13美元，同樣站上3年新高。



但有華爾街法人指出，美國原油庫存下降、伊朗情勢動盪，加上歐洲北海原油生產打亂，雖然都推升了油價，但同樣將使美國產油量增加，預期將使油價這波漲勢到頂。

伴隨美元匯價回穩、國際油價高漲，美股周三開高走高，道瓊工業指數早盤最多漲85.54點或0.34%至24909.55點，S&P 500指數漲0.48%至2708.66點，有史以來首度站上2700大關，納斯達克指數也漲0.71%至7056.8點，再創新高。