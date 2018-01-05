民航局要求航空業者勿飛新航路：不排除後續處置

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）中國於昨（4）日片面宣布啟用M503由南向北航路及W121、W122、W123三條航路，嚴重影響我國飛航安全及造成國防安全疑慮，民航局今日表示，目前正和相關航空業者協調，要求業者暫勿使用未經兩岸溝通確認的航路。

根據民航局統計，昨日共有中國東方航空、廈門航空、港龍航空、香港航空等四家業者使用三條航路，M503航路共飛行17架次，W122與W123兩航路各有三架次飛航。

而截至今日11時，也有五架次航班使用M503由南向北航路，一架次使用W122航路飛航。

民航局副局長何淑萍告訴《自由時報》記者，目前我國有立榮、華信、遠航的班機飛往金門，飛往馬祖則有立榮、遠航的班機，由於銜接福州的W122與往廈門的W123航路，分別接近馬祖與金門，飛機起降或航行弧線可能因太靠近而產生衝突，進而危及飛安。

另外，M503航路距離我國飛航情報區僅四．二浬（約七．八公里），民航局指出，若該航路飛機受天候等因素偏航而越界，恐將觸及我國軍方的敏感空域。

為了降低飛安疑慮，民航局表示，將要求四家業者暫勿使用未經溝通確認之航路，如業者執意飛航，民航局不排除有後續處置。

中國昨日片面宣布將啟用M503由南向北、W121、W122、W123共四航路，我國大陸委員會及國防部對此表達嚴正抗議。

陸委會表示，中國不僅違反雙方於2015年達成的協商結果（中國保證M503航路僅由北向南單向飛行且W航路不啟用），而且刻意以民航包裝對台政治、乃至軍事的不當企圖，也有改變台海現狀的疑慮。

中國方面，台灣事務辦公室發言人馬曉光則直言，啟用新航路本來就無需跟台灣溝通。

中國民航局則是表示，啟用新航路將有效緩減中國現有航路的流量壓力，提高航班正常性。

中國民航局指出，與台灣將會保持「技術性溝通」，且航路已經避開金門、馬祖往返台灣的航路。

不過，中國啟用M503航路及W航路爭議已非第一次，早在2015年初，中國便單方面公布M503航路及W航路即將啟用，隨後經過兩岸協商，中國同意M503航路採由北向南單向航行，而W航路暫不啟用，若要更動會經雙方溝通確認。

今日，總統蔡英文也在其英文推特（Twitter）發文表示，中國啟用M503等航路加上近日加劇的軍事動作都在在影響兩岸以及區域的穩定；蔡總統也再次重申台灣「保持現狀」的立場。