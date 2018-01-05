新加坡第四代領導班底發表聯合聲明 會在適時推舉總理

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 根據新加坡《聯合早報》以及《海峽時報》引述的聯合聲明表示，新加坡第四代領導班底會在合適時機推舉第四任總理。

在新加坡總理李顯龍今年發表的新年賀詞中，他提及第四代領導接班人人選已經到了急需確立的時候。因此培植第四代的領導核心也是今年必須完成的項目之一。新加坡的政治體系屬責任內閣制，內閣為最高行政機構，由總理及各部首長組成，總理係總統任命國會多數黨領袖擔任，負實際行政責任，各部會首長，由總理自國會議員中遴定後，向總統推薦委派。

政治穩定一直都是新加坡的特點，第四代領導班底也知道交接政治棒子是國人以及各國國民很關注的一個議題。他們在聲明中表示會在適時推舉出一個適當的人選擔任領導人。

新加坡榮譽資政吳作棟也在自己的臉書專頁表示希望能在年底前看到總理接班人的人選。根據《聯合早報》的報導，有潛力成為新加坡的第四代領導人人選已縮小至3個人，分別是財政部部長王瑞杰、總理公署部長陳振聲以及教育部部長兼國防部第二部長王乙康。

這次發表聯合聲明的16人包括，陳振聲、徐芳達、傅海燕、王瑞杰、許寶琨、李智陞、馬善高、黃志明、王乙康、普杰立、英蘭妮、易華仁、沈穎、陳川仁、楊莉明、黃循財。