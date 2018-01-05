中國成衣廠產生多少汙染？  知名服飾品牌即時監測

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）隱藏在數千公里的距離屏障下，替歐美大型服飾品牌製造商品的中國紡織廠，已成為時尚業最大的汙染源之一。

美媒Quartz報導，長年來，許多紡織廠丟棄了大量未經處理的有毒化學染劑和布料，讓整個河川和環境都變成不自然的顏色，造成野生動植物和附近居民的健康問題。

身為消費者，幾乎不會知道這些大品牌服飾背後惡質的生產過程，更糟的是，這些品牌本身可能也不太了解布料和產品上游供應商的惡劣情況，更不可能因此而大費周章去監督、搜查。

最近，中國的非營利組織公眾環境研究中心(IPE)和自然資源保護協會(NRDC)正合作執行一項專案，能幫助政府和民眾更清楚辨別出商品服飾的汙染程度。這項專案開發出一種監測地圖，能即時顯示同意受監督的服飾品牌其供應廠所產生的汙染，讓所有人隨時監督工廠的汙染狀況、了解哪些工廠曾經違法、替哪些品牌製造商品。

理論上，這項計畫可促使各大品牌成為更良善、負責任的企業，並敦促尚未達到標準的工廠盡快改善，否則將失去客源。

NRDC的資深健康研究員Linda Greer表示，「即使成熟的大品牌通常也都不清楚他們供應商的狀況，無法評估基本的環境表現與責任。我認為大品牌能輕易減少排碳和汙染的機會在於，開始替供應商立下新的門檻與基準，而這些數據和資料就能提供他們機會，以回饋社會一個更優質的企業角色。」

考量到這些知名服飾品牌的規模，所產生的經濟槓桿可能十分有效，迄今參與的企業包括Target、Gap、Esprit、New Balance、Puma和Inditex，IPE也正在和其他品牌與產業聯繫，如大規模汙染源之一的電子產業。

監測地圖與數據的構想來自於致力對抗內部龐大汙染問題的中國政府，他們將監測儀放在工廠廢水排放處，用以偵測全國數千座工廠的汙染狀況，並於每兩小時自動回傳數據，也成為地圖更新的資料來源。

目前，儘管IPE和NRDC都需要仰賴服飾品牌主動提供工廠數據，不能外包自行追蹤(儘管中國紡織廠都是這麼做)，Greer表示，「因為有複雜的供應鏈體系，目前為止這還不是個透明的產業，工廠仍能想方設法掩埋他們所做的負面事情」，「但幸好有網路工具，我可以預見產業透明化的到來。」

現在，這些監測地圖能夠顯示技術化數據，上傳資料卻有點緩慢，科學家希望未來能增加更多特色，讓非專業人士也能清楚理解數據的意涵。

IPE和NRDC都希望未來這套系統能複製到其他國家，如同樣以成衣代工為主的越南，降低排碳與汙染，並每年檢視達成目標，替空汙問題尋找可行解方。