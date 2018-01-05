健保卡無照片將強制換新？ 健保署：不會影響就醫權益

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）又有網路謠言了！近日網路傳聞稱健保卡上如果沒有照片，日後恐無法就醫，引發民眾恐慌致電詢問。健保署於今（5）早發出新聞稿表示，只要出示身分證明文件核對身分，即可以健保身分就醫，不會因為無相片健保卡而影響就醫權益。

健保署表示，健保卡是保險對象的就醫憑證，列印於卡片上的相片即為醫療院所核對身分的重要依據，同時避免冒用健保身分就醫等情事。使用無相片健保卡者，只要出示身分證明文件(如身分證、未領有身分證者以戶口名簿或戶籍謄本代替、駕照或居留證等) 供醫療院所核對身分，即可以健保身分就醫，不會因為無相片健保卡而影響就醫權益。

但提醒民眾，政府已著手推動修正「全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法」，未來要求在申請健保卡時必須附上照片。新規定最快6月前上路，屆時新申請、換補發的健保卡都必須附上照片才可申辦，目前若使用無照片健保卡，不需另行更換。

至於新生嬰兒或因特殊情形難以提供相片而申請無相片健保卡者，只要出示身分證明文件(如身分證、未領有身分證者以戶口名簿或戶籍謄本代替、駕照或居留證等) 供醫療院所核對身分，即可以健保身分就醫，不會因為無相片健保卡而影響就醫權益。等到2、3歲時可自付新台幣200元工本費更換有照片的健保卡。