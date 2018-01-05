「公職女王」鄭若驊　將出任香港律政司長

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）中國國務院今(5)日宣布，任命現年59歲的鄭若驊為新任律政司長，免去袁國強的律政司司長職務。

香港當局公布，北京是根據香港行政長官林鄭月娥的建議和提名，而作出任命，這項人事案將於明(6)日生效。

香港媒體引述林鄭月娥說，鄭若驊是資深大律師，執業多年，擁有豐富的國際仲裁及調解經驗，並曾擔任政府公職，熟悉政府事務。她同時為擁有土木工程師資格的特許工程師。



袁國強現年53歲，自2012年7月起出任律政司司長。自擔任律政司長以來，袁國強曾處理過一些敏感及涉及政治的司法案件，包括針對6名泛民主派立法會議員的宣誓問題提出訴訟，導致4人喪失議員資格。



此外，袁國強也參與處理高速鐵路香港站實施「一地兩檢」的法源問題，以便中國執法人員可以在香港站內，對旅客進行通關手續。為此袁國強一直遭到泛民派抨擊。

據了解鄭若驊曾經與林鄭月娥，在2004年共同處理保護海港協會對中環及灣仔填海計劃的訴訟，並且勝訴。因此，林鄭月娥曾對她表示讚賞，並稱若政府再遇到具爭議性的案件，她是政府首選的代表律師。

在擔任香港國際仲裁中心主席期間，鄭若驊致力促進中港兩地仲裁合作，因此與中國關係良好。此外，鄭若驊的刑事檢控經驗雖少，但公職經驗豐富，熟悉政府及公共政策的運作。

例如她曾任臨時最低工資委員會、交通諮詢委員會、城市規劃上訴委員團、環境影響評估上訴委員會小組、上訴審裁團（建築物）等多個機構的主席，故有「公職女王」的外號。