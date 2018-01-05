中方啟用M503航線　蔡總統：無助區域穩定

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）中國片面啟用M503北上航線與相關銜接航線，總統蔡英文今(5）日在英文版推特貼文指出，這無助區域穩定，應該避免。台灣將持續捍衛現狀，她也呼籲各方共同攜手努力。



中國昨(4）日突然宣布正式啟用M503北上航線及相關銜接航線，包括陸委會與國防部等相關部會機構，都表達反對立場，認為中國使用未經協商航線，侵入台灣海峽中線以東區域，威脅台灣空防安全，要求立即停止相關飛航活動。



蔡總統今天在推特貼文中指出，穩定的兩岸關係，對區域安定至關重要，中國近期頻繁的軍事演習，以及啟用M503航線等單方面動作，無助區域穩定，實應避免。台灣將持續捍衛現狀，也呼籲各方共同攜手努力。

Cross-strait stability is impt to regional stability. Recent unilateral actions by #China – including M503 flight route & increased military exercises – are destabilizing & should be avoided. #Taiwan will continue to safeguard the status quo. We call on all parties to do the same — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2018年1月5日